Волейболистки московского «Динамо» сыграют за пятое место на клубном чемпионате мира
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российское «Динамо» (Москва) обыграло японский «Ред Рокетс» со счетом 3−1 в матче за 5−8-е места на клубном чемпионате мира по волейболу среди женщин, который проходит в Японии.
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«Динамо» сыграет с бразильским «Соллис Осаско» в матче за пятое место 14 мая.
В турнире принимают участие восемь команд, разбитых на две группы. Клубы, занявшие первые и вторые места в своих группах, выйдут в полуфинал. Остальные клубы играют в матчах за 5−8-е места. Турнир завершится 14 мая.
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