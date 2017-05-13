Волейболистки московского «Динамо» сыграют за пятое место на клубном чемпионате мира

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«Динамо» сыграет с бразильским «Соллис Осаско» в матче за пятое место 14 мая.

В турнире принимают участие восемь команд, разбитых на две группы. Клубы, занявшие первые и вторые места в своих группах, выйдут в полуфинал. Остальные клубы играют в матчах за 5−8-е места. Турнир завершится 14 мая.