Казанский «Зенит» продлил контракт с волейболистом Максимом Михайловым
МОСКВА, 13 мая —
Р-Спорт. Казанский «Зенит» продлил контракт с диагональным Максимом Михайловым, сообщается на официальном сайте волейбольного клуба из столицы Татарстана.
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Новое соглашение с 29-летним игроком рассчитано до конца сезона-2017/18.
Михайлов выступает в «Зените» с 2010 года и за это время четыре раза выиграл с казанским клубом Лигу чемпионов, шесть раз — чемпионат России, завоевал три Кубка страны и пять Суперкубков.
В минувшем сезоне олимпийский чемпион Лондона-2012 стал лучшим бомбардиром «Зенита» в Лиге чемпионов и чемпионате России, по итогам обоих турниров получив приз самому ценному игроку (MVP).
Отмечается, что ранее соглашения с клубом продлили Мэтт Андерсон, Артем Вольвич, Алексей Вербов и Валентин Кротков.
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