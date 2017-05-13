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13 мая 2017, 17:10 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Казанский «Зенит» продлил контракт с волейболистом Максимом Михайловым

МОСКВА, 13 мая — Р-Спорт. Казанский «Зенит» продлил контракт с диагональным Максимом Михайловым, сообщается на официальном сайте волейбольного клуба из столицы Татарстана.

Казанский Зенит продлил контракт с диагональным Максимом <span class=error>Михайловым</span> сообщается на официальном сайте волейбольного клуба из столицы <span class=error>Татарстана</span>. Увеличить
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Новое соглашение с 29-летним игроком рассчитано до конца сезона-2017/18.

Михайлов выступает в «Зените» с 2010 года и за это время четыре раза выиграл с казанским клубом Лигу чемпионов, шесть раз — чемпионат России, завоевал три Кубка страны и пять Суперкубков.

В минувшем сезоне олимпийский чемпион Лондона-2012 стал лучшим бомбардиром «Зенита» в Лиге чемпионов и чемпионате России, по итогам обоих турниров получив приз самому ценному игроку (MVP).

Отмечается, что ранее соглашения с клубом продлили Мэтт Андерсон, Артем Вольвич, Алексей Вербов и Валентин Кротков.
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