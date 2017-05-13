«Озаску» стал соперником ЖВК «Динамо» (Москва) в матче за пятое место на клубном ЧМ

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Игра, прошедшая в субботу, закончилась со счетом 3−0 (25:20, 25:21, 25:21) в пользу бразильской команды.

В воскресенье «Озаску» сыграет с московским «Динамо» в матче за пятое место на турнире, а «Хисамицу Спрингс» сразится с другим японским клубом «НЕК Ред Рокетс» во встрече за седьмую позицию.