«Озаску» стал соперником ЖВК «Динамо» (Москва) в матче за пятое место на клубном ЧМ
МОСКВА, 13 мая —
Р-Спорт. Волейболистки бразильского «Озаску» победили японский «Хисамицу Спрингс» в матче плей-офф за 5−8-е места на чемпионате мира среди клубов, который проходит в Кобе (Япония).
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Игра, прошедшая в субботу, закончилась со счетом 3−0 (25:20, 25:21, 25:21) в пользу бразильской команды.
В воскресенье «Озаску» сыграет с московским «Динамо» в матче за пятое место на турнире, а «Хисамицу Спрингс» сразится с другим японским клубом «НЕК Ред Рокетс» во встрече за седьмую позицию.
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