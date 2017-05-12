«Динамо» вернется из Японии без медалей

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В ночь с четверга на пятницу чемпионки России проиграли ключевой матч группового этапа — и пролетели мимо полуфиналов. Да, впереди еще борьба за 5−8-е места, но она особого значения не имеет. У «Динамо» перед турниром были совсем иные ориентиры.

Победа над бразильской «Рексоной-Саск» давала бы москвичкам весьма ощутимые шансы на выход в финал. В случае успеха подопечные Юрия Панченко попадали бы в полуфинале не на один из турецких грандов, а на «Волеро» — швейцарскую команду, которую «Динамо» в этом сезоне дважды обыгрывало в Лиге чемпионов. Не факт, что Наталия Гончарова с подругами одолели бы коллектив из Цюриха третий раз подряд, но шансы на это совершенно точно были бы. А выйти в финал клубного чемпионата мира — это серьезный повод для гордости.

Увы, за это право с «Волеро» поборется «Рексоной-Саск» — сильнейшим клубом Южной Америки трех последних лет.

ПОРАЖЕНИЕ В РАВНОЙ ИГРЕ

При этом выходить из группы динамовкам было по силам. О победе над «Вакифбанком» речи не идет, но японскую «Хисамицу Спрингс» москвички не заметили, а игра с бразильянками получилась абсолютно равной. Ни в одной из партий итоговое преимущество одной команды над другой не было больше двух очков.

В первом сете москвички вели 23:21. Однако затем в сетку подала Екатерина Любушкина, соперницы «зачехлили» атаку Гончаровой, а потом выиграли два затяжных розыгрыша.

Концовка второй партии тоже получилась упорной, но все та же Гончарова, Вера Ветрова и Бетания де ла Крус атаковали безупречно, что принесло их команде локальную победу.

В третьей бело-голубые снова проявили характер, превратив 20:24 в 23:24, однако настичь бразильянок им не удалось. В четвертом сете повторился сценарий предыдущего. «Рексона-Саск» повела пять очков, затем шесть, а потом счет и вовсе стал 19:12. На зубах динамовки сократили отставание до минимума, но решающее очко снова осталось за соперницами. В матче с примерно равными статистическими показателями успешнее оказались бразильянки.

— Мы допустили слишком много ошибок, — посетовал после игры Юрий Панченко. — Наш блок не смог сработать хорошо (у «Динамо» по итогам матча 19 результативных блоков, а у «Рексоны-Саск» — 11. — Прим. «СЭ»). Мы очень сильно разочарованы.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ КОШЕЛЕВОЙ ЗА «ЭДЖЗАДЖИБАШИ»?

Во втором полуфинале сыграют стамбульские «Вакифбанк» и «Эджзаджибаши». Нынешний клубный волейбольный сезон проходит под знаком противостояния именно этих команд. В октябре во время прошлого клубного чемпионата мира, проходившего на Филиппинах, победа осталась за «Эджа», однако затем «Вакифбанк» сполна реваншировался — сначала команда Джованни Гвидетти обыграла принципиальных соперников в Лиге чемпионов, затем отпраздновав там победу, а потом одолела Татьяну Кошелеву и компанию в «бронзовой» серии чемпионата Турции.

И теперь уже очередь «Эджзаджибаши» выступить с ответным словом. Хотя в фаворитах ходит все-таки «Вакифбанк» с невероятной Чжу Тин в составе.

Предстоящие матчи, кстати, примечательны еще и тем, что могут стать последними для нашей Кошелевой в составе «Эджзаджибаши». Еще несколько недель назад поползли слухи, что Татьяна продолжит карьеру в одной из итальянских команд. И сама она в недавнем интервью «СЭ» косвенно дала понять, что хоть в бытовом плане ее в Стамбуле все устраивает, но вот спокойно воспринимать постоянную ротацию состава она не может. Спортсменка, находящаяся в расцвете сил, хочет играть все время, и понять ее не сложно. И будет красиво, если она закончит выступления за турецкую команду тем же, чем и начала — победой в клубном чемпионате мира.