«Вакыфбанк» завершил групповой этап клубного ЧМ победой над «Хисамицу»
МОСКВА, 12 мая —
Р-Спорт. Волейболистки турецкого «Вакыфбанка» обыграли японский клуб «Хисамицу Спрингс» в заключительном матче группового этапа клубного чемпионата мира в Кобе (Япония).
Встреча группы А, прошедшая в пятницу, завершилась победой турецкой команды со счетом 3−0 (25:17, 25:21, 25:22).
«Вакыфбанк» занял первое место в квартете А и в полуфинале встретится с еще одним турецким клубом «Эджзаджибаши». Вторую полуфинальную пару составили швейцарский «Волеро» и бразильская «Рексона-Сеск».
Московское «Динамо» не смогло пробиться в четверку сильнейших клубов и продолжит борьбу за 5−8-е места. Первым соперником российской команды станет японский «НЕК Ред Рокетс».
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