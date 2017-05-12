«Вакыфбанк» завершил групповой этап клубного ЧМ победой над «Хисамицу»

Встреча группы А, прошедшая в пятницу, завершилась победой турецкой команды со счетом 3−0 (25:17, 25:21, 25:22).

«Вакыфбанк» занял первое место в квартете А и в полуфинале встретится с еще одним турецким клубом «Эджзаджибаши». Вторую полуфинальную пару составили швейцарский «Волеро» и бразильская «Рексона-Сеск».

Московское «Динамо» не смогло пробиться в четверку сильнейших клубов и продолжит борьбу за 5−8-е места. Первым соперником российской команды станет японский «НЕК Ред Рокетс».