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Московское «Динамо» осталось без медалей клубного чемпионата мира среди женских волейбольных команд, который проходит в японском городе Кобе. В решающем матче группового этапа динамовки в четырёх сетах уступили бразильской команде «Рексона Сеск». Команде Юрия Панченко не хватило эмоций и правильных решений в ключевые моменты.

Расслабились на японках

После поражения в стартовой игре от турецкого «Вакифбанка» — главного фаворита турнира — «Динамо» получило возможность расслабиться в игре с японской командой «Хисамицу Спрингс». То, что слабых соперников не бывает, все уже давно знают. Но бывают соперники удобные, в игре с которыми при должном настрое сложностей возникнуть не должно.

«Хисамицу» из Кобе — как раз из числа таких соперников для «Динамо». Бело-голубые имели огромное преимущество в росте, мощи и классе. Японки могли рассчитывать разве что на свою игру в защите, когда вытаскиваются практически любые мячи. И на польскую центральную блокирующую Майю Токарскую.

Юрий Панченко не позволил своей команде расслабиться, и «Динамо» выиграло легко и убедительно. 12 очков на блоке против двух у соперниц, 7 эйсов и на 15 очков больше в атаке — это достаточно красноречивые цифры. Динамовки победили бы японскую команду при любом собственном сочетании игроков на площадке, но Панченко рисковать не стал и провёл всю встречу основным составом. Хотя, наверное, можно было дать больше времени доигровщице Наталье Ходуновой, которую наставник «Динамо» задействовал в основном на задней линии, а потом следовала обратная замена на Бетанию де ла Круз или Яну Щербань.

Впереди был день отдыха и решающий матч с соперником совсем другого класса.

Повторить четыре раза

Бразильскую «Рексону Сеск» (раньше клуб назывался «Волей Клуб») из Рио-де-Жанейро с момента основания тренирует Бернардо Резенде — один из самых титулованных тренеров в мировом волейболе. Именно он в августе 2016-го привёл мужскую сборную Бразилии к победе на домашней Олимпиаде, а до этого — к победе в Афинах-2004, серебру в Пекине-2008 и Лондоне-2012, а с женской сборной завоёвывал бронзу на Олимпийских играх в Атланте и Сиднее. И укомплектована команда не в пример «Хисамицу».

Игра между «Динамо» и «Рексоной Сеск» получилась как матч плей-офф — она по факту таковой и была, ведь победитель получал путёвку в полуфинал, а проигравший оставался играть в «утешительном» турнире. В матче примерно равных по классу соперников победил тот, кто лучше принимал и более эффективно атаковал. Все четыре сета встречи завершились с одинаковым счётом 25:23, но только одна из партий в пользу «Динамо».

Без приёма бессильна и Гончарова

Панченко после матча заявил, что динамовки допустили слишком много ошибок и слабо действовали на блоке. При этом на блоке москвички набрали 19 очков — на восемь больше, чем соперницы. На счету Майи Поляк и Екатерины Любушкиной (Ирина Фетисова не играла из-за повреждения) — 13 удачно «зачехлённых» атак «Рексоны». Другое дело, что та же Поляк не слишком эффективно действовала в атаке — всего одно очко из восьми попыток, но это, скорее, вопросы к пасующим.

После второй передачи мяч часто летел на неудобной высоте и близко к сетке. В результате атакующим приходилось спасать мячи, просто перебрасывая их на чужую площадку. С другой стороны, такое качество второй передачи во многом обуславливалось слабым приёмом. Панченко пытался менять совсем расклеившуюся Щербань на Ходунову, но на игре это не сказалось.

Счёт в третьей и четвёртой партиях не должен вводить в заблуждение — «Рексона» имела большое преимущество, и исход сетов сомнений не вызывал. «Динамо» находило в себе силы отыгрывать по шесть-семь очков, но в решающие моменты Резенде вносил коррективы в действия своей команды и добивался успеха. В четвёртой партии лидер динамовских атак Наталия Гончарова набрала всего одно очко, тогда как в предыдущих трёх — 21.

Московское «Динамо» не смогло выйти в полуфинал и теперь сыграет в никому со спортивной точки зрения не нужном турнире за 5−8-е места. Ранее в клубном чемпионате мира принимали участие казанское и краснодарское «Динамо» и «Уралочка», и все возвращались с наградами: Казань с золотом, Краснодар — с серебром, Екатеринбург — с бронзой.