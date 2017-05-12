Финала не будет. «Динамо» — без медалей клубного чемпионата мира
«Динамо» не хватило сил и эмоций на то, чтобы выйти в полуфинал клубного чемпионата мира, а Бернардо Резенде переиграл Юрия Панченко.
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Московское «Динамо» осталось без медалей клубного чемпионата мира среди женских волейбольных команд, который проходит в японском городе Кобе. В решающем матче группового этапа динамовки в четырёх сетах уступили бразильской команде «Рексона Сеск». Команде Юрия Панченко не хватило эмоций и правильных решений в ключевые моменты.
Расслабились на японках
После поражения в стартовой игре от турецкого «Вакифбанка» — главного фаворита турнира — «Динамо» получило возможность расслабиться в игре с японской командой «Хисамицу Спрингс». То, что слабых соперников не бывает, все уже давно знают. Но бывают соперники удобные, в игре с которыми при должном настрое сложностей возникнуть не должно.
«Хисамицу» из Кобе — как раз из числа таких соперников для «Динамо».
Юрий Панченко не позволил своей команде расслабиться, и «Динамо» выиграло легко и убедительно. 12 очков на блоке против двух у соперниц, 7 эйсов и на 15 очков больше в атаке — это достаточно красноречивые цифры. Динамовки победили бы японскую команду при любом собственном сочетании игроков на площадке, но Панченко рисковать не стал и провёл всю встречу основным составом. Хотя, наверное, можно было дать больше времени доигровщице Наталье Ходуновой, которую наставник «Динамо» задействовал в основном на задней линии, а потом следовала обратная замена на Бетанию де ла Круз или Яну Щербань.
Впереди был день отдыха и решающий матч с соперником совсем другого класса.
Повторить четыре раза
Бразильскую «Рексону Сеск» (раньше клуб назывался «Волей Клуб») из
Игра между «Динамо» и «Рексоной Сеск» получилась как матч
Без приёма бессильна и Гончарова
Панченко после матча заявил, что динамовки допустили слишком много ошибок и слабо действовали на блоке. При этом на блоке москвички набрали 19 очков — на восемь больше, чем соперницы. На счету Майи Поляк и Екатерины Любушкиной (Ирина Фетисова не играла
После второй передачи мяч часто летел на неудобной высоте и близко к сетке. В результате атакующим приходилось спасать мячи, просто перебрасывая их на чужую площадку. С другой стороны, такое качество второй передачи во многом обуславливалось слабым приёмом. Панченко пытался менять совсем расклеившуюся Щербань на Ходунову, но на игре это не сказалось.
Счёт в третьей и четвёртой партиях не должен вводить в заблуждение — «Рексона» имела большое преимущество, и исход сетов сомнений не вызывал. «Динамо» находило в себе силы отыгрывать по
Московское «Динамо» не смогло выйти в полуфинал и теперь сыграет в никому со спортивной точки зрения не нужном турнире за 5−8-е места. Ранее в клубном чемпионате мира принимали участие казанское и краснодарское «Динамо» и «Уралочка», и все возвращались с наградами: Казань с золотом, Краснодар — с серебром, Екатеринбург — с бронзой.
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