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12 мая 2017, 10:39 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Экзачибаши» сыграет с «Вакифбанком» в полуфинале клубного чемпионата мира

В Кобе (Япония) продолжается клубный чемпионат мира среди женских команд.

В матче третьего тура в группе B японский «НЕК Ред Рокетс» в трёх сетах проиграл турецкому «Экзачибаши» со счётом 0:3 (22:25, 22:25, 16:25). Для команды Татьяны Кошелевой это вторая победа на турнире, японский коллектив потерпел третье поражение.

Клубный чемпионат мира. Женщины. Кобе. Группа B. Третий тур
«НЕК Ред Рокетс» (Япония) — «Экзачибаши» (Турция) — 0:3 (22:25, 22:25, 16:25).

Полуфинальные пары составили «Вакифбанк» (Турция) — «Экзачибаши» (Турция), «Волеро» (Швейцария) — «Рексона Сеск» (Бразилия).
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