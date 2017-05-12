«Экзачибаши» сыграет с «Вакифбанком» в полуфинале клубного чемпионата мира

В матче третьего тура в группе B японский «НЕК Ред Рокетс» в трёх сетах проиграл турецкому «Экзачибаши» со счётом 0:3 (22:25, 22:25, 16:25). Для команды Татьяны Кошелевой это вторая победа на турнире, японский коллектив потерпел третье поражение.

Клубный чемпионат мира. Женщины. Кобе. Группа B. Третий тур

«НЕК Ред Рокетс» (Япония) — «Экзачибаши» (Турция) — 0:3 (22:25, 22:25, 16:25).

Полуфинальные пары составили «Вакифбанк» (Турция) — «Экзачибаши» (Турция), «Волеро» (Швейцария) — «Рексона Сеск» (Бразилия).