Волейболистки «Волеро» обыграли «Озаску» и вышли в ½ финала клубного ЧМ в Японии
МОСКВА, 12 мая —
Р-Спорт. Волейболистки швейцарского «Волеро» одержали победу над бразильским клубом «Озаску» в своем заключительном матче на групповом этапе клубного чемпионата мира в Кобе (Япония) и вышли в полуфинал турнира.
Встреча группы В, состоявшаяся в пятницу, завершилась победой «Волеро» со счетом 3−0 (27:25, 25:22, 25:18).
Швейцарский клуб одержал три победы в трех матчах и с первого места в группе вышел в полуфинал чемпионата мира. «Озаску» продолжит борьбу на турнире за 5−8 места.
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