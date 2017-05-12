Волейболистки «Волеро» обыграли «Озаску» и вышли в ½ финала клубного ЧМ в Японии

Встреча группы В, состоявшаяся в пятницу, завершилась победой «Волеро» со счетом 3−0 (27:25, 25:22, 25:18).

Швейцарский клуб одержал три победы в трех матчах и с первого места в группе вышел в полуфинал чемпионата мира. «Озаску» продолжит борьбу на турнире за 5−8 места.