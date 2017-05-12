Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29715562/
12 мая 2017, 9:10 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки «Волеро» обыграли «Озаску» и вышли в ½ финала клубного ЧМ в Японии

МОСКВА, 12 мая — Р-Спорт. Волейболистки швейцарского «Волеро» одержали победу над бразильским клубом «Озаску» в своем заключительном матче на групповом этапе клубного чемпионата мира в Кобе (Япония) и вышли в полуфинал турнира.

Встреча группы В, состоявшаяся в пятницу, завершилась победой «Волеро» со счетом 3−0 (27:25, 25:22, 25:18).

Швейцарский клуб одержал три победы в трех матчах и с первого места в группе вышел в полуфинал чемпионата мира. «Озаску» продолжит борьбу на турнире за 5−8 места.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Волейболистки московского «Динамо» не смогли выйти в полуфинал ЧМ среди клубов

Волейболистки московского «Динамо» не смогли выйти в полуфинал ЧМ среди клубов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российское «Динамо» (Москва) со счетом 1−3 уступило бразильскому клубу «Рио-де-Жанейро» в заключительном матче группового этапа клубного чемпионата мира среди женщин, который проходит в японском Кобе. В полуфинал турнира пробился бразильский клуб, россиянки сыграют за 5−8 места на турнире.
Еще 4 новости  Все новости
5 мая

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Тепло, жарко, горячо: знойная звезда бразильского волейбола

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч