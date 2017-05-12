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12 мая 2017, 7:41 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейболистки московского «Динамо» не смогли выйти в полуфинал ЧМ среди клубов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российское «Динамо» (Москва) со счетом 1−3 уступило бразильскому клубу «Рио-де-Жанейро» в заключительном матче группового этапа клубного чемпионата мира среди женщин, который проходит в японском Кобе. В полуфинал турнира пробился бразильский клуб, россиянки сыграют за 5−8 места на турнире.

<em>МОСКВА 12 мая. /ТАСС/. </em>Российское Динамо (Москва) со счетом 1−3 уступило бразильскому клубу Рио-де-Жанейро в заключительном матче группового этапа клубного чемпионата мира среди женщин который проходит в японском Кобе. В полуфинал турнира пробился бразильский клуб россиянки сыграют за 5−8 места на турнире. Увеличить
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После трех игр «Динамо» занимает третье место в группе А и не сумело пробиться в плей-офф.

На счету команды три очка. Ранее клуб из Москвы уступил турецкому «Вакыфбанку» и победил японский клуб «Хисамицу».

В турнире принимают участие восемь команд, разбитых на две группы. Клубы, занявшие первые и вторые места в своих группах, выйдут в полуфинал. Остальные клубы сыграют в матчах за 5−8-е места. Турнир завершится 14 мая.
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