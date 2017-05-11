Михайлов признан MVP «Финала шести» чемпионата России по волейболу
Диагональный «Зенита-Казань» Максим Михайлов был признан самым ценным игроком «Финала шести» Суперлиги чемпионата России по волейболу, который проходил в Москве.
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Лучшие игроки «Финала шести» чемпионата России:
MVP: Максим Михайлов («Зенит-Казань»).
Связующий: Александр Бутько («Зенит-Казань»).
Нападающий: Мэттью Андерсон («Зенит-Казань»).
Блокирующий: Дмитрий Щербинин («Динамо» Москва).
Подающий: Вильфредо Леон («Зенит-Казань»).
Либеро: Эрик Шоджи («Локомотив»).
В полуфинале «Зенит» нанёс поражение «Белогорью» со счётом 3:0, а затем в финале с аналогичным счётом обыграл московское «Динамо».
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