Алекно: Волейболисты «Зенита» показали, что им не безразличен чемпионат России
МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа в финале чемпионата России над московским «Динамо» показала, что волейболисты казанского «Зенита» не относятся безразлично к турниру. Об этом журналистам заявил главный тренер «Зенита» Владимир Алекно.
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«Зенит» в финале турнира одолел московское «Динамо» со счетом 3−0 по партиям — 25:20, 25:17, 25:16.
«Легких побед не бывает, просто отработали как положено. Непростой турнир, особенно после финала Лиги чемпионов. Но ребята молодцы, выдержали, показали, что им не безразлично», — сказал Алекно.
«Зенит» стал чемпионом России четвертый раз подряд.
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