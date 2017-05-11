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11 мая 2017, 22:49 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Алекно: Волейболисты «Зенита» показали, что им не безразличен чемпионат России

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа в финале чемпионата России над московским «Динамо» показала, что волейболисты казанского «Зенита» не относятся безразлично к турниру. Об этом журналистам заявил главный тренер «Зенита» Владимир Алекно.

В четверг в финальном матче национального первенства казанский клуб обыграл московское Динамо со счетом 3−0. Увеличить
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«Зенит» в финале турнира одолел московское «Динамо» со счетом 3−0 по партиям — 25:20, 25:17, 25:16.

«Легких побед не бывает, просто отработали как положено. Непростой турнир, особенно после финала Лиги чемпионов. Но ребята молодцы, выдержали, показали, что им не безразлично», — сказал Алекно.

«Зенит» стал чемпионом России четвертый раз подряд.
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