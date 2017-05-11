Тренер ВК «Динамо» Маричев заявил, что продолжит работу с командой в следующем сезоне
МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный тренер московского волейбольного клуба «Динамо» Юрий Маричев останется на своем посту в следующем сезоне. Об этом он заявил ТАСС.
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Маричев возглавил «Динамо» в октябре 2016 года.
«Конечно, останусь, у меня подписанный контракт», — заявил Маричев.
В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2016/17 «Динамо» не смогло пробиться в «Финал четырех», уступив немецкому «Берлину». Столичный клуб занял второе место в чемпионате России, проиграв в финале казанскому «Зениту».
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