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Владимир ИВАНОВ

из Москвы

Есть вещи, которые происходят в спортивном мире с завидной стабильностью. В мае, например, «Вашингтон» Александра Овечкина вылетает из розыгрыша Кубка Стэнли, «Бавария» празднует победу в чемпионате Германии, баскетбольный ЦСКА едет на «Финал четырех» Евролиги, а казанский «Зенит» подтверждает статус лучшего волейбольного клуба страны.

За последние девять лет машина Владимира Алекно дала осечку лишь однажды. В сезоне 2012/13 «Белогорье», ведомое Сергеем Тетюхиным, сумело в полуфинале выбить «Зенит» и выиграть чемпионство. Остальные восемь раз всех побеждала Казань. Причем зачастую — за явным преимуществом. В этом сезоне доминирование Максима Михайлова и компании над остальными и вовсе подавляющее. За весь календарный год «Зенит» не проиграл в России (да и в Европе) ни разу!

— Не могу сказать, что такое преимущество «Зенита» — это плохо, — высказала свое мнение живая легенда российского волейбола Сергей Тетюхин. — И это не проблема Казани в том, что она такая сильная. Остальным есть к чему стремиться, на кого равняться. В спорте такие периоды бывают. Когда-то также всех побеждало «Белогорье». Тяжело ли морально играть с нынешним «Зенитом»? Да наоборот — легко! Ты в этой паре — отнюдь не фаворит, поэтому и терять нечего. Это должно раскрепощать.

СЕМЕНОВИЧ «ДИНАМО» НЕ ПОМОГЛА

Динамовцы раскрепощенными не выглядели. Да, задачу-минимум, дойдя до финала, они выполнили. Но останавливаться на достигнутом при полной арене своих болельщиков во главе с Анной Семенович, команда не хотела. Иногда желание было даже излишним — как, например, в эпизоде в самом начале первого сета, когда Юрий Бережко и Артем Ермаков рванули за вполне «спокойным» мячом и только помешали друг другу.

Однако, несмотря на все старания хозяев площадки, повести игру им не удавалось. Как отметил после полуфинала рулевой бело-голубых Юрий Маричев, для победы над «Зенитом» одной блестящей игры мало — нужно чтобы еще у Казани был не лучший день. В четверг у команды Владимира Алекно и с концентрацией, и с удачей все было в порядке. Поэтому шансы на победу у соперника были минимальные.

Что поделать, если у «Зенита» есть трио нападающих запредельного уровня? Леон, Михайлов и Андерсон могут эффективно атаковать из любого положения, и даже тройной блок — не преграда для них. А еще у Казани блестящие блокирующие Вольвич, Ащев и Гуцалюк, виртуоз-распасовщик Бутько и переживающий бесчисленную молодость Алексей Вербов — феноменальный либеро и главная «зажигалка» команды. Руководит этим оркестром один из лучших тренеров мира Владимир Алекно. Бороться с таким коллективом в какие-то дни можно, но если у этих ребят игра идет — пиши пропало.

В общем, «Динамо» проиграло. 12-ю очную игру с Казанью подряд. Но нынешняя виктория для Татарстана особенная. Мало того, что она оказалась «золотой», так после нее еще «Зенит» стал самым титулованным клубом суперлиги. На его счету теперь девять побед в чемпионате. У «Белогорья» таковых восемь.

БРОНЗА — СИБИРИ

Компанию «Зениту» и «Динамо» в следующем розыгрыше Лиги чемпионов составит новосибирский «Локомотив». В матче за третье место сибиряки одолели «Белогорье», впервые за последние пять лет оставив белгородский клуб без медалей суперлиги.

Самой упорной получилась первая партия. В борьбе нервов успешнее оказались подопечные Пламена Константинова -31:29. Для «Локомотива» эта партия стала переломной. Шесть предыдущих — три «Зениту» и три «Динамо» — команда проиграла. Убедившись, что никакого проклятия нет, Николай Павлов, Сергей Савин и остальные бросились наращивать преимущество. Решающим фактором в развязке второй партии стала блестящая игра Лукаша Дивиша.

Он же своими подачами во многом предопределил исход и третьего сета. 7:1 на старте — и с этой партией, а вместе с ней и с матчем все стало понятно. «Локомотив» спустя три года возвращается на пьедестал суперлиги.

— В команде должны быть люди, которые могли бы переступать через не могу, и вытаскивать неудачно складывающиеся матчи. К сожалению, сегодня у нас таковых не нашлось, — констатировал Тетюхин.

А вот Константинов был готов говорить и говорить. Болгарский специалист не скрывал радости от исхода турнира, обещал, что сегодня закроет глаза на режим и шутил по поводу того, что главный тренера «Газпрома-Югры» Рафаэль Хабибуллин назвал его цыганом. При этом праздновать бронзовый успех сам Пламен пока не собирается — уже в эту пятницу он убывает в расположение сборной Болгарии.