Весенняя традиция: «Зенит» — чемпион
Казанский суперклуб четвертый раз подряд выиграл золото суперлиги.
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Владимир ИВАНОВ
из Москвы
Есть вещи, которые происходят в спортивном мире с завидной стабильностью. В мае, например, «Вашингтон» Александра Овечкина вылетает из розыгрыша Кубка Стэнли, «Бавария» празднует победу в чемпионате Германии, баскетбольный ЦСКА едет на «Финал четырех» Евролиги, а казанский «Зенит» подтверждает статус лучшего волейбольного клуба страны.
За последние девять лет машина Владимира Алекно дала осечку лишь однажды. В сезоне 2012/13 «Белогорье», ведомое Сергеем Тетюхиным, сумело в полуфинале выбить «Зенит» и выиграть чемпионство. Остальные восемь раз всех побеждала Казань. Причем зачастую — за явным преимуществом. В этом сезоне доминирование Максима Михайлова и компании над остальными и вовсе подавляющее. За весь календарный год «Зенит» не проиграл в России (да и в Европе) ни разу!
— Не могу сказать, что такое преимущество «Зенита» — это плохо, — высказала свое мнение живая легенда российского волейбола Сергей Тетюхин. — И это не проблема Казани в том, что она такая сильная. Остальным есть к чему стремиться, на кого равняться. В спорте такие периоды бывают.
СЕМЕНОВИЧ «ДИНАМО» НЕ ПОМОГЛА
Динамовцы раскрепощенными не выглядели. Да,
Однако, несмотря на все старания хозяев площадки, повести игру им не удавалось. Как отметил после полуфинала рулевой
Что поделать, если у «Зенита» есть трио нападающих запредельного уровня? Леон, Михайлов и Андерсон могут эффективно атаковать из любого положения, и даже тройной блок — не преграда для них. А еще у Казани блестящие блокирующие Вольвич, Ащев и Гуцалюк,
В общем, «Динамо» проиграло. 12-ю очную игру с Казанью подряд. Но нынешняя виктория для Татарстана особенная. Мало того, что она оказалась «золотой», так после нее еще «Зенит» стал самым титулованным клубом суперлиги. На его счету теперь девять побед в чемпионате. У «Белогорья» таковых восемь.
БРОНЗА — СИБИРИ
Компанию «Зениту» и «Динамо» в следующем розыгрыше Лиги чемпионов составит новосибирский «Локомотив». В матче за третье место сибиряки одолели «Белогорье», впервые за последние пять лет оставив белгородский клуб без медалей суперлиги.
Самой упорной получилась первая партия. В борьбе нервов успешнее оказались подопечные Пламена Константинова -31:29. Для «Локомотива» эта партия стала переломной. Шесть предыдущих — три «Зениту» и три «Динамо» — команда проиграла. Убедившись, что никакого проклятия нет, Николай Павлов, Сергей Савин и остальные бросились наращивать преимущество. Решающим фактором в развязке второй партии стала блестящая игра Лукаша Дивиша.
Он же своими подачами во многом предопределил исход и третьего сета. 7:1 на старте — и с этой партией, а вместе с ней и с матчем все стало понятно. «Локомотив» спустя три года возвращается на пьедестал суперлиги.
— В команде должны быть люди, которые могли бы переступать через не могу, и вытаскивать неудачно складывающиеся матчи. К сожалению, сегодня у нас таковых не нашлось, — констатировал Тетюхин.
А вот Константинов был готов говорить и говорить. Болгарский специалист не скрывал радости от исхода турнира, обещал, что сегодня закроет глаза на режим и шутил по поводу того, что главный тренера «Газпрома-Югры» Рафаэль Хабибуллин назвал его цыганом. При этом праздновать бронзовый успех сам Пламен пока не собирается — уже в эту пятницу он убывает в расположение сборной Болгарии.
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