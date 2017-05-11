Волейболисты «Зенита» в четвертый раз подряд выиграли чемпионат России

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Ранее новосибирский «Локомотив» в матче за третье место обыграл белгородское «Белогорье» со счетом 3−0. Пятое место занял «Факел» из Нового Уренгоя, обыгравший в среду «Газпром-Югру» из Сургута (3−1).

Это чемпионство стало для «Зенита» четвертым подряд и девятым в истории.