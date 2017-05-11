Волейболисты «Зенита» в четвертый раз подряд выиграли чемпионат России
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счетом 3−0 в финале чемпионата России по волейболу сезона-2016/17. «Финал шести» турнира проходил в столичном дворце спорта «Динамо».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее новосибирский «Локомотив» в матче за третье место обыграл белгородское «Белогорье» со счетом 3−0. Пятое место занял «Факел» из Нового Уренгоя, обыгравший в среду «Газпром-Югру» из Сургута (3−1).
Это чемпионство стало для «Зенита» четвертым подряд и девятым в истории.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter