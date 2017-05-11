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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29712372/
11 мая 2017, 21:54 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейболисты «Зенита» в четвертый раз подряд выиграли чемпионат России

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счетом 3−0 в финале чемпионата России по волейболу сезона-2016/17. «Финал шести» турнира проходил в столичном дворце спорта «Динамо».

В финальном матче казанский клуб обыграл московское Динамо Увеличить
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Ранее новосибирский «Локомотив» в матче за третье место обыграл белгородское «Белогорье» со счетом 3−0. Пятое место занял «Факел» из Нового Уренгоя, обыгравший в среду «Газпром-Югру» из Сургута (3−1).

Это чемпионство стало для «Зенита» четвертым подряд и девятым в истории.
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