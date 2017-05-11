Немецкий волейболист Грозер подписал контракт с новосибирским «Локомотивом»

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Ранее генеральный директор «Локомотива» Роман Станиславов сообщил, что клуб сделал предложение Грозеру, который является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года.

«Могу подтвердить — Грозер подписал контракт с “Локомотивом”. Надеемся, что в его лице команда получит качественное усиление», — заявил Константинов.

По словам специалиста, капитан команды Николай Павлов продолжит выступление за «Локомотив». «Были слухи, что Коля уходит, но мы Колю не меняем, он остается», — отметил Константинов.

В матче за третье место чемпионата России «Локомотив» в трех партиях обыграл белгородское «Белогорье» и завоевал право выступить в Лиге чемпионов. «Одной шестеркой играть в национальном первенстве и Лиге чемпионов тяжело, обязательно будет усиление. Про некоторых вы уже слышали — например, про (Алексея) Родичева (доигровщик сургутской “Газпром-Югры” — прим. ТАСС). Также будут несколько игроков — как россияне, так и иностранцы», — рассказал тренер.