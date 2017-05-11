Тетюхин: Все волейбольные клубы России должны стремиться к уровню казанского «Зенита»

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В полуфинале чемпионата России, который состоялся 10 мая, «Белогорье» уступило «Зениту» в трех партиях. Казанская команда разыграет звание чемпиона в матче с московским «Динамо».

«Согласен, что наш чемпионат разделен на казанский “Зенит” и всех остальных, — сказал Тетюхин. — Я думаю, в такой ситуации против Казани должно играться легко, потому что нечего терять в матче против фаворита, это раскрепощает».

«Не могу сказать, что лидерство “Зенита” — это плохо. Если у них есть возможность привлекать определенных игроков, проводить хороший тренировочный процесс, то это хорошо. Это топ-клуб, и другие команды должны стремиться к нему. Раньше лидером было “Белогорье”, сейчас Казань перехватила эстафетную палочку», — резюмировал волейболист.

В матче за третье место «Белогорье» в трех сетах проиграло новосибирскому «Локомотиву». «Сложно кого-то обвинить, все хотели победить, но одного желания мало, надо прилагать усилия, переступать через себя, через “не могу”. В ключевых матчах это показательно, но сегодня в команде таких людей не оказалось. Четвертое место — это плохо», — заявил Тетюхин.

Финал чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом» состоится в четверг. Начало матча — в 19:45 мск.