Тетюхин: Все волейбольные клубы России должны стремиться к уровню казанского «Зенита»
МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Превосходство казанского «Зенита» над другими клубами чемпионата России по волейболу не сказывается отрицательно на турнире, все команды должны стремиться к
топ-уровню. Такое мнение журналистам высказал чемпион Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, доигровщик белгородского «Белогорья» Сергей Тетюхин.
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В полуфинале чемпионата России, который состоялся 10 мая, «Белогорье» уступило «Зениту» в трех партиях. Казанская команда разыграет звание чемпиона в матче с московским «Динамо».
«Согласен, что наш чемпионат разделен на казанский “Зенит” и всех остальных, — сказал Тетюхин. — Я думаю, в такой ситуации против Казани должно играться легко, потому что нечего терять в матче против фаворита, это раскрепощает».
«Не могу сказать, что лидерство “Зенита” — это плохо. Если у них есть возможность привлекать определенных игроков, проводить хороший тренировочный процесс, то это хорошо. Это
В матче за третье место «Белогорье» в трех сетах проиграло новосибирскому «Локомотиву». «Сложно
Финал чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом» состоится в четверг. Начало матча — в 19:45 мск.
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