Двукратный призёр Олимпийских игр Мурило сдал положительный допинг-тест

36-летний спортсмен не стал давать комментарии по этому поводу и сказал, что будет ждать вскрытия пробы B.

С 2009 года Мурило защищает цвета бразильского клуба «Сеси». Он не был включён в состав сборной Бразилии на Игры в Рио-де-Жанейро из-за травмы.