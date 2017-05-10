Их осталось двое. В финале сойдутся «Динамо» и «Зенит»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В мужском чемпионате России по волейболу осталось сыграть всего два матча, и клубный сезон будет завершён. В борьбе за золото сойдутся команды, которые обеспечили себе участие в «Финале шести» по итогам «регулярки», а за последнюю путёвку в Лигу чемпионов поспорят «Белогорье» и «Локомотив». «Чемпионат» выбрал самые интересные моменты четвёртого игрового дня.

Волейбол. Чемпионат России, мужчины. «Финал шести»

Москва, 10 мая



Матч за 5-е место

Газпром-Югра — ФАКЕЛ — 1:3 (20:25, 16:25, 25:16, 22:25)



Полуфиналы

Зенит-Казань — Белогорье — 3:0 (25:16, 25:17, 25:18)

Динамо Москва — Локомотив — 3:0 (25:23, 25:22, 25:23).

Блок на пути к Кубку вызова

Новоуренгойский «ФАКЕЛ» менее месяца назад стал триумфатором Кубка вызова, обыграв в финале французский «Шомон». В следующем сезоне у команды из Приполярья будет возможность отстоять свой еврокубковый трофей. По регламенту «Финала шести» матч за пятое место как раз и должен был назвать участника Кубка вызова.

Показав великолепную игру против московского «Динамо», но в итоге оставшись вне полуфинала, «ФАКЕЛ» решил словно выместить всю злость на «Газпроме-Югра» из Сургута. В течение двух сетов команда Камилло Плачи вколачивала соперника в площадку, тем более что в состав новоуренгойцев вернулся основной диагональный Александр Кимеров.

Но в третьем сете «ФАКЕЛ» внезапно потух, а «Газпром-Югра» воспользовался расслабленностью соперника. Блистал юный Антон Сёмышев, который своими подачами заставил соперников нервничать и допускать ошибки. Команда из Сургута была близка к тому, чтобы сравнять счёт по сетам, но буквально в одной расстановке упустила всё преимущество, не справившись с подачей Дмитрия Волкова.

«ФАКЕЛ» превосходно сыграл на блоке, набрав 12 очков — в два раза больше соперника. И в остальных компонентах был сильнее «Газпрома-Югра», которым вместо Рафаэля Хабибуллина руководил старший тренер Руслан Жбанков.

Соперники из разных лиг

Полуфинал между «Белогорьем» и «Зенитом» ожидался с огромным интересом, но получился довольно скучным. Команда Владимира Алекно играла с соперником в кошки-мышки, иногда позволяя белгородцам даже повести в счёте пару-тройку очков, а затем резко уходила в отрыв. Сергей Тетюхин и его партнёры ничего не смогли противопоставить сильнейшей команде Европы, ни в одной из партий не сумев набрать даже 20 очков.

Весь сезон в составе «Белогорья» неровно действовали штатные диагональные — Максим Жигалов и Роман Данилов. Настолько неровно, что на игру с «Зенитом» Александр Косарев выпустил в диагональ… Тараса Хтея, которого на задней линии менял Дмитрий Мусэрский. Однако этот ход никаких дивидендов белгородцам не принёс — казанцы были к нему готовы. Казалось бы, раз уже Мусэрский в диагонали, нужно грузить его передачами, но бразильский связующий Марлон действовал крайне неудачно.

В итоге Мусэрский вернулся в центр, в диагональ вышел Данилов, а Марлон и Хтей досматривали матч с квадрата запасных. Возможно, у «Белогорья» было бы больше шансов на более-менее равную игру со связующим Романом Порошиным, но тот получил травму в первом же матче «Финала шести» против «Динамо». Так что пасовать вышел Сергей Багрей, почти не имевший в нынешнем сезоне игровой практики.

А «Зенит»… «Зенит» просто сокрушил соперника подачами и атакой, не давая возможности на нормальную доводку. Остановить казанскую машину, кажется, просто невозможно.

Погасили Пламена

В финале это попробует сделать московское «Динамо». Команда Юрия Маричева сломила сопротивление новосибирского «Локомотива». Матч получился почти таким же огненным, как и игра бело-голубых против «ФАКЕЛА», и проходил в упорнейшей борьбе. Всё решили эпизоды.

В концовке первой партии, например, судьи при равном счёте 21:21 приняли спорное решение в пользу «Динамо». Во время атаки Павла Круглова мяч попал в блок новосибирцев, едва уловимо задел динамовского диагонального и упал за пределами площадки. Наставник «железнодорожников» Пламен Константинов и все игроки «Локомотива» пытались убедить арбитров, что было касание, но такие моменты не просматриваются на повторах.

В итоге очко было отдано динамовцам, которые получили психологическое преимущество и довели партию до победы. Во втором сете тоже были спорные решения, после которых Константинов буквально полыхал от гнева, полностью соответствуя своему имени. Но всё же не эти решения были ключевыми, а то, что в середине сета, когда «Локомотив» вёл два очка, команда не справилась с подачами блокирующего «Динамо» Дмитрия Щербинина.