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10 мая 2017, 21:25 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейболисты московского «Динамо» сыграют с казанским «Зенитом» в финале чемпионата России

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло новосибирский «Локомотив» со счетом 3−0 и вышло в финал чемпионата России по волейболу. «Финал шести» турнира проходит в столичном дворце спорта «Динамо».

Встреча пройдет 11 мая. Увеличить
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Ранее в среду казанский «Зенит» в другом полуфинале обыграл «Белогорье» со счетом 3−0. Финал и матч за третье место пройдут 11 мая.

Пятое место занял «Факел» из Нового Уренгоя, обыгравший «Газпром-Югру» из Сургута (3−1).
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Алекно: ВК «Белогорье» удивил расстановкой в полуфинале чемпионата России

Алекно: ВК «Белогорье» удивил расстановкой в полуфинале чемпионата России

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Тренерский штаб «Белогорья» удивил казанский «Зенит» расстановкой в полуфинале чемпионата России по волейболу. Об этом журналистам заявил главный тренер «Зенита» Владимир Алекно.
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