Волейболисты московского «Динамо» сыграют с казанским «Зенитом» в финале чемпионата России
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло новосибирский «Локомотив» со счетом 3−0 и вышло в финал чемпионата России по волейболу. «Финал шести» турнира проходит в столичном дворце спорта «Динамо».
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Ранее в среду казанский «Зенит» в другом полуфинале обыграл «Белогорье» со счетом 3−0. Финал и матч за третье место пройдут 11 мая.
Пятое место занял «Факел» из Нового Уренгоя, обыгравший «Газпром-Югру» из Сургута (3−1).
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