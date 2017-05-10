Алекно: ВК «Белогорье» удивил расстановкой в полуфинале чемпионата России
МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Тренерский штаб «Белогорья» удивил казанский «Зенит» расстановкой в полуфинале чемпионата России по волейболу. Об этом журналистам заявил главный тренер «Зенита» Владимир Алекно.
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В среду «Зенит» обыграл «Белогорье» со счетом 3−0 (25:16, 25:17, 25:18).
«Все равно испытывали напряжение, несмотря на то, что не было большого сопротивления. На таких матчах я стараюсь ребятам не мешать, свое волнение я стараюсь скрыть. Команда уверена в себе, а я переживаю. “Белогорье” преподнесло сюрприз своей расстановкой, но мы все равно выиграли, было несложно, когда у них появились классические сочетания,
Старший тренер «Белогорья» Александр Косарев отметил полное превосходство соперника на площадке. «На сегодняшний день Казань сильнее, счет на табло, они сильнее во всех компонентах — подаче, приеме, блоке. Сюрпризная расстановка? В последнее время мы испытывали проблемы с диагональными, поэтому надо было
В финале турнира «Зенит» сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив».
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