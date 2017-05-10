Волейбольная сборная Украины сыграет в Ивано-Франковске впервые под руководством тренера-иностранца
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1—13 мая в рамках празднования Дня города в Ивано-Франковске состоится международный волейбольный турнир с участием мужской национальной сборной по волейболу и юниорской команды U-21.
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Обе сборные готовятся к отборочным турнирам за выход на чемпионат мира, и нынешние соревнования станут генеральной репетицией для «сине-желтых».
Кроме украинских сборных участие в турнире на Кубок городского головы примут команды Латвии и Беларуси, сообщает официальный сайт ФВУ.
Расписание игр.
11 мая.
14:00 — Латвия — УКРАИНА U-21.
17:00 — УКРАИНА — Беларусь.
12 мая.
13:00 — Латвия — Беларусь.
15:00 — УКРАИНА — УКРАИНА U-21.
13 мая.
14:00 — Беларусь — УКРАИНА U-21.
16:30 — УКРАИНА — Латвия.
Впервые у руля главной команды Украины находится иностранный специалист — литовец Угис Крастинш, для которого нынешний турнир станет боевым крещением на посту наставника украинской сборной.
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