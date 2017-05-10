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10 мая 2017, 18:57 | Игровые: Волейбол | УНИАН

Волейбольная сборная Украины сыграет в Ивано-Франковске впервые под руководством тренера-иностранца

11—13 мая в рамках празднования Дня города в Ивано-Франковске состоится международный волейбольный турнир с участием мужской национальной сборной по волейболу и юниорской команды U-21.

Турнир в <nobr>Ивано-Франковске</nobr> <nobr>11—13 мая</nobr> станет этапом подготовки сборной Украины к матчам квалификации чемпионата мира. Увеличить
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Обе сборные готовятся к отборочным турнирам за выход на чемпионат мира, и нынешние соревнования станут генеральной репетицией для «сине-желтых».

Кроме украинских сборных участие в турнире на Кубок городского головы примут команды Латвии и Беларуси, сообщает официальный сайт ФВУ.

Расписание игр.

11 мая.

14:00 — Латвия — УКРАИНА U-21.

17:00 — УКРАИНА — Беларусь.

12 мая.

13:00 — Латвия — Беларусь.

15:00 — УКРАИНА — УКРАИНА U-21.

13 мая.

14:00 — Беларусь — УКРАИНА U-21.

16:30 — УКРАИНА — Латвия.

Впервые у руля главной команды Украины находится иностранный специалист — литовец Угис Крастинш, для которого нынешний турнир станет боевым крещением на посту наставника украинской сборной.

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