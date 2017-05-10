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10 мая 2017, 18:44 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты «Зенита» обыграли «Белогорье» и вышли в финал чемпионата России

МОСКВА, 10 мая — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Волейболисты казанского «Зенита» победили белгородское «Белогорье» в полуфинальном матче чемпионата России и вышли в финал.

Волейболисты казанского Зенита победили белгородское <span class=error>Белогорье</span> в полуфинальном матче чемпионата России и вышли в финал. Увеличить
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Встреча «Финала шести», прошедшая в среду в Москве, завершилась победой команды Владимира Алекно со счетом 3−0 (25:16, 25:17, 25:18).

В четверг в финале действующий чемпион России сыграет с победителем второго полуфинального матча «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск).
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