В Петербурге будет новый «Зенит». Руководство клуба берется за третий вид спорта
«Советский спорт» рассказывает, каким образом в Петербурге будет создана новая команда, и кто там будет играть.
Откуда новый клуб?
В начале мая в волейбольных кругах появилась информация о том, что в Суперлиге может появиться еще одна команда под названием «Зенит», которую будет финансировать «Газпром». Еще одна — потому сильнейший клуб мира прямо сейчас это казанский «Зенит», основную часть его бюджета берет на себя именно «Газпром».
Клуб войдет в структуру «Зенита»?
Возможно, ведь сейчас у «Зенита» есть не только футбольная команда, но и баскетбольная. Руководит ей
В марте 2016 года президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал, что всерьез обсуждался вопрос о создании гандбольного «Зенита», но руководство петербургского клуба это не подтвердило.
В Петербурге нет сильной волейбольной команды?
Сейчас нет. В петербургской Академии Платонова матчи проводит команда Суперлиги «Динамо-ЛО», потому что ее зал в Сосновом Бору (город в 100 км от
— Я слышал о создании новой команды, которая будет финансироваться за счет средств «Газпрома». Больше ничего не ясно.
— Некоторые источники утверждают, что вы будете президентом?
— Это все фантазии. Ни мне, ни «Автомобилисту» ничего не предлагали.
— А если предложение поступит?
— Буду рассматривать. Как можно отказываться от предложения, которое будет возрождать волейбол в Петербурге? Я этим занимаюсь всю свою жизнь.
Кто будет работать в новом клубе?
По информации World of Volley, состав новой команды могут пополнить Цветан Соколов («Любе Чивитанова», Италия), Ореол Камехо (свободный агент), Павел Панков («Кузбасс»), Евгений Сивожелез и Андрей Ащев (оба — казанский «Зенит»), а селекцией в еще несуществующей команде будет заниматься известный российский тренер Павел Борщ.
— Разговоры о создании нового клуба в Петербурге действительно есть, — рассказал в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» 46-летний специалист. — Никакой конкретики — пока только разговоры. Надеюсь, рано или поздно они примут реальные очертания. Если новый клуб в Петербурге появится, волейбольная общественность будет этому только рада. Подтвердить создание команды не могу, но и опровергнуть тоже, потому что, повторюсь, разговоры такие есть.
— Вам было бы интересно над таким проектом?
— Безусловно. Тут даже двух мнений быть не может.
В Суперлигу может войти любая команда?
Нет. По правилам новый клуб должен начать существование с Высшей лиги Б, но, по информации казанского издания «Бизнес Онлайн», краснодарское «Динамо» собирается продать свою лицензию на участие в турнире.
— Наш клуб подал заявку на участие в следующем сезоне Суперлиги, — опровергли нашему корреспонденту продажу лицензии в
Вопрос о способе попадания новой петербургской команды в Суперлигу остается открытым.
— Попасть новому клубу сразу в Суперлигу проблематично. Должна быть
«Клуб из Петербурга будет привлекателен для игроков»
Ситуацию с созданием новой команды в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» прокомментировал известный волейбольный агент Владимир Касторнов.
— Знаю, что клуб будет. И это огромный плюс для всего российского волейбола. Говорят, его будет финансировать «Газпром». Значит, с деньгами все будет стабильно, и команда не будет захудалой.
— С вашими клиентами новый клуб уже начал переговоры?
— Нет, они начнутся только тогда, когда клуб появится, и руководители вступят в свои должности.
— Для игроков клуб из Петербурга будет привлекательным?
— У Петербурга очень богатые волейбольные традиции, которые зарождались еще на базе «Автомобилиста». Конечно, игрокам будет интересно поиграть в такой команде. Одно дело, когда ты играешь
— Что думаете о названии? Стоит ли называть команду не «Зенит»?
— Вопрос сложный. Хочется сохранить
— Краснодарское «Динамо» не собирается отдавать лицензию. Понимаете, каким образом петербургская команда может оказаться в Суперлиге?
— Момент тонкий. Не знаю, как эта ситуация разрешится. Но новая команда будет интересна только в том случае, если она окажется сразу в Суперлиге. В противном случае привлечь туда топовых игроков не получится. Хотелось бы, чтобы клуб сразу оказался в элите, а как это произойдет… Если честно, я только от вас узнал, что в Краснодаре решили сохранить мужскую команду. Будем наблюдать за ситуацией со стороны.
Что в итоге?
Формально петербургского волейбольного «Зенита» пока нет, но большинство действующих лиц уверено: она появится.
24 мая состоится совещание клубов Суперлиги, решение должно быть принято к этому моменту.
— ВФВ не будет рассматривать вопрос возможного появления нового клуба из Петербурга в мужской Суперлиге до совещания команд 24 мая, — отметил источник «Р-Спорта». — В Петербурге действительно у некоторых больших руководителей есть желание возродить большой волейбол в городе. Если эта информация подтвердится к 24 мая, то этот вопрос может быть поднят на совещании команд мужской Суперлиги.
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