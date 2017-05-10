Волейболисты «Факела» победили «Газпром-Югру» в матче за 5-е место чемпионата России

Встреча «Финала шести», прошедшая в среду в Москве, завершилась победой команды Камилло Плачи со счетом 3−1 (25:20, 25:16, 16:25, 25:22). Таким образом, «Факел» занял пятое место в чемпионате России-2016/17, а «Газпром-Югра» — шестое.

Позже в среду состоятся полуфинальные матчи «Зенит» (Казань) — «Белогорье» (Белгород) и «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск).