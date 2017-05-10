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10 мая 2017, 16:12 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты «Факела» победили «Газпром-Югру» в матче за 5-е место чемпионата России

МОСКВА, 10 мая — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Волейболисты новоуренгойского «Факела» обыграли сургутский клуб «Газпром-Югра» в матче за пятое место чемпионата России.

Встреча «Финала шести», прошедшая в среду в Москве, завершилась победой команды Камилло Плачи со счетом 3−1 (25:20, 25:16, 16:25, 25:22). Таким образом, «Факел» занял пятое место в чемпионате России-2016/17, а «Газпром-Югра» — шестое.

Позже в среду состоятся полуфинальные матчи «Зенит» (Казань) — «Белогорье» (Белгород) и «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск).
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