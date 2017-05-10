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10 мая 2017, 15:07 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Московское «Динамо» победило «Хисамицу Спрингс» на клубном чемпионате мира

В Кобе (Япония) продолжается клубный чемпионат мира среди женских команд.

В Кобе (Япония) продолжается клубный чемпионат мира среди женских команд. Увеличить
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Московское «Динамо» в матче второго тура в группе A в трёх партиях обыграло японский клуб «Хисамицу Спрингс» со счётом 3:0 (25:9, 25:19, 25:20). Для российской команды это первая победа на турнире, японский коллектив потерпел второе поражение.

Клубный чемпионат мира. Женщины. Кобе. Группа A. Второй тур
«Хисамицу Спрингс» (Кобе, Япония) — «Динамо» (Москва, Россия) — 0:3 (9:25, 19:25, 20:25).

12 мая «Динамо» сыграет с бразильской «Рексоной Сеск», а «Хисамицу Спрингс» встретится с турецким «Вакифбанком».
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