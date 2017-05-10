Казахстанские волейболистки сыграют на Кубке Ельцина в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Женская сборная Казахстана по волейболу примет участие в международном турнире Кубок Ельцина, который пройдет в Екатеринбурге, сообщает
пресс-служба министерства физической культуры и спорта Свердловской области.
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Кубок Ельцина пройдет с 26 по 30 июня, турнир состоится в 15-й раз. Ранее свое участие в турнире уже подтвердили сборные Турции, Болгарии и Сербии, а также команда России.
«В течение пяти игровых дней за главный трофей будут бороться пять команд: сборные России, Болгарии, Казахстана, Турции и Сербии. Согласно регламенту турнира, победитель будет определен по итогам круговой системы — каждая команда сыграет друг с другом. Отдельно стоит сказать про сборную Сербии, которая за последние несколько лет смогла стать командой
Там также отмечается, что за день до старта турнира волейболистки посетят Харитоновский парк, где продолжат высадку многолетних кустарников и деревьев.
Ожидается, что турнир посетит его главная болельщица — Наина Иосифовна Ельцина.
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