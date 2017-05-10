Казахстанские волейболистки сыграют на Кубке Ельцина в Екатеринбурге

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Кубок Ельцина пройдет с 26 по 30 июня, турнир состоится в 15-й раз. Ранее свое участие в турнире уже подтвердили сборные Турции, Болгарии и Сербии, а также команда России.

«В течение пяти игровых дней за главный трофей будут бороться пять команд: сборные России, Болгарии, Казахстана, Турции и Сербии. Согласно регламенту турнира, победитель будет определен по итогам круговой системы — каждая команда сыграет друг с другом. Отдельно стоит сказать про сборную Сербии, которая за последние несколько лет смогла стать командой топ-уровня и подтвердила это на Олимпийских играх в Рио, где завоевала серебряные медали», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что за день до старта турнира волейболистки посетят Харитоновский парк, где продолжат высадку многолетних кустарников и деревьев.

Ожидается, что турнир посетит его главная болельщица — Наина Иосифовна Ельцина.