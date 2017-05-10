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10 мая 2017, 14:06 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Волеро» одержал вторую победу на групповом этапе клубного чемпионата мира

В Кобе (Япония) продолжается клубный чемпионат мира среди женских команд.

В Кобе (Япония) продолжается клубный чемпионат мира среди женских команд. Увеличить
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В матче второго тура в группе B японский «НЕК Ред Рокетс» в трёх партиях уступил швейцарскому «Волеро» со счётом 0:3 (23:25, 17:25, 24:26). Для азиатской команды это поражение стало вторым кряду, подопечные Зорана Терзича одержали вторую победу.

Клубный чемпионат мира. Женщины. Группа B. Второй тур
«НЕК Ред Рокетс» (Япония) — «Волеро» (Швейцария) — 0:3 (23:25, 17:25, 24:26).

12 мая японская команда сыграет с турецким «Экзачибаши», а «Волеро» встретится с «Волей Нестле Осаску» из Бразилии.
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