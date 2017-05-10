«Эджзаджибаши» победил «Озаску в матче клубного ЧМ

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В группе В также выступают швейцарский «Волеро» и японский «НЕК Ред Рокетс». В плей-офф пройдут две лучшие команды. Московское «Динамо» играет в группе А.

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Группа B

«Озаску» (Бразилия) — «Эджзаджибаши» (Турция) — 1:3 (21:25, 25:20, 16:25, 13:25).