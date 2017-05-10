«Эджзаджибаши» победил «Озаску в матче клубного ЧМ
Турецкий «Эджзаджибаши» нанес поражение бразильской «Озаску» в матче группового турнира клубного чемпионата мира в четырех партиях.
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В группе В также выступают швейцарский «Волеро» и японский «НЕК Ред Рокетс». В
Чемпионат мира
Клубы
Женщины
Групповой турнир
Группа B
«Озаску» (Бразилия) — «Эджзаджибаши» (Турция) — 1:3 (21:25, 25:20, 16:25, 13:25).
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