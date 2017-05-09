Бронзовый призер чемпионата России по волейболу Галкина покидает «Енисей»
МОСКВА, 9 мая —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Бронзовый призер чемпионата России по волейболу либеро Алла Галкина покидает красноярский «Енисей» в связи с истечением срока контракта, сообщил агентству «Р-Спорт» Сергей Макаров, менеджер компании, которая представляет интересы спортсменки.
Волейболистки «Енисея» в сезоне-2016/17 победили «Уралочку-НТМК» из Свердловской области в серии за третье место чемпионата России и впервые в истории завоевали бронзовые медали.
«Контракт Аллы Галкиной с “Енисеем” завершается. В следующем сезоне она будет выступать в другой команде российской суперлиги», — сказал Макаров в телефонном разговоре.
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