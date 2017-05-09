Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29686107/
9 мая 2017, 19:33 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Бронзовый призер чемпионата России по волейболу Галкина покидает «Енисей»

МОСКВА, 9 мая — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Бронзовый призер чемпионата России по волейболу либеро Алла Галкина покидает красноярский «Енисей» в связи с истечением срока контракта, сообщил агентству «Р-Спорт» Сергей Макаров, менеджер компании, которая представляет интересы спортсменки.

Волейболистки «Енисея» в сезоне-2016/17 победили «Уралочку-НТМК» из Свердловской области в серии за третье место чемпионата России и впервые в истории завоевали бронзовые медали.

«Контракт Аллы Галкиной с “Енисеем” завершается. В следующем сезоне она будет выступать в другой команде российской суперлиги», — сказал Макаров в телефонном разговоре.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

«Тренер-конокрад и клуб-паразит». Новый скандал в российском волейболе

«Тренер-конокрад и клуб-паразит». Новый скандал в российском волейболе

На проходящем в Москве «Финале шести» чемпионата России без сенсаций завершился групповой этап. Фавориты вышли в полуфинал, а главным событием прошедших встреч стало выступление главы «Газпром-Югры» Рафаэля Хабибуллина.
Еще 7 новостей  Все новости
5 мая

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Тепло, жарко, горячо: знойная звезда бразильского волейбола

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч