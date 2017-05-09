«Тренер-конокрад и клуб-паразит». Новый скандал в российском волейболе
На проходящем в Москве «Финале шести» чемпионата России без сенсаций завершился групповой этап. Фавориты вышли в полуфинал, а главным событием прошедших встреч стало выступление главы «Газпром-Югры» Рафаэля Хабибуллина.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Примечательно, что ни одной игры не было показано по телевидению. И не будет вплоть до самого решающего матча. Заключительная часть турнира, как и практически весь чемпионат, проходит вдали от глаз зрителей.
Никто не увидел выдающую игру блокирующего «Локомотива» Ильяса Куркаева, напряженный матч между его клубом и казанским «Зенитом», который лишь на
Да и сама организация «Финала шести», мягко говоря, была удивительной. В первой игровой день на табло крутилась заставка, что одним из участников соревнований является «Кузбасс», который «Газпром-Югра» обыграл в
Но началось все с того, что на официальную
Олимпийский чемпион Владимир Алекно вот эту
Зная личность Рафаэля Талгатовича и масштаб его действий, можно было предполагать что угодно. Он не просто тренер, он основатель и
Вместо него на
«Это факт неуважения. Здесь сидят тренеры, которые имеют больше заслуг в своей карьере. Федерация оштрафует клуб», — заявил генеральный секретарь Александр Яременко.
Хабибуллин объяснил свое отсутствие следующим образом: «Яременко хотел посадить меня рядом с
Недовольство Хабибуллина понять можно. Его клуб итак прошлым летом после отличного сезона был вынужден расстаться практически со всеми своими лидерами. Ушли Ян Ерещенко, Константин Бакун и Николай Апаликов. Накануне оказалось, что покинет сургутский клуб и последний топовый волейболист Алексей Родичев. Приятного мало.
На вопрос о штрафе Хабибуллин ответил: «Впереди Мировая лига в Сургуте. Разберемся, кто кого штрафует». Нашел он и описание поступку Родичева: «Мы определили его решение как травму головы».
Константинов и Родичев пока молчат. Зато на бестактные слова тренера сургутян отреагировал Яременко.
«Огорчает, что руководитель и главный тренер клуба позволяет себе такое поведение. Мы соберем исполком, обсудим его выражения», — если бы этими словами Яременко и ограничился, никаких сомнений кто прав в этой истории не возникло, но он добавил: «Газпром-Югра», по моему мнению, является паразитом российского волейбола. От клуба нет никакой пользы, и всё это связано с одним персонажем, который, судя по его комментариям, просто сумасшедший.
Тут вам и «клуб-паразит» и «тренер-сумасшедший», и это говорит третий человек в российском волейболе, из федерации, которая живет за счет заявочных взносов клубов и других платежей. Впрочем, раз уж первый человек из федерации называет главного героя Олимпиады — «предателем»….
Но как можно назвать «Газпром-Югру» паразитом? Именно здесь яркими красками засверкали Сергей Антипкин и Артем Смоляр. В разное время за нее играли Дмитрий Желтуха, Игорь Шулепов, Дмитрий Красиков, Денис Бирюков, Александр Янутов, Денис Бирюков и Игорь Кобзарь.
Воспитанниками «Газпром-Югру» являются Роман Мартынюк, Александр Гуцалюк и Алексей Кабешов. Хватает и менее известных воспитанников, которые засветились на молодежном уровне. Это Иван Власенко, Александр Гончаров и Максим Тройнин. Представители Сургута вообще есть в каждой из российских молодежных и юношеских сборных. Команда в двух предыдущих розыгрышах чемпионата России занимала четвертое место, была в финале Кубка ЕКВ и еще может завоевать путевку в Кубок вызова.
Да и сам Сургут обладает отличной ареной, в которой регулярно играет сборная России. И это «клуб-паразит»? От него нет никакой пользы? Что тогда говорить о других?
«Я считаю, по соотношению
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