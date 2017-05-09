«Тренер-конокрад и клуб-паразит». Новый скандал в российском волейболе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Примечательно, что ни одной игры не было показано по телевидению. И не будет вплоть до самого решающего матча. Заключительная часть турнира, как и практически весь чемпионат, проходит вдали от глаз зрителей.

Никто не увидел выдающую игру блокирующего «Локомотива» Ильяса Куркаева, напряженный матч между его клубом и казанским «Зенитом», который лишь на тай-брейке вырвал победу. Мимо нас прошло «выдающееся» судейство, которое разрешило связующему «Динамо» Сергею Антипкину касаться сетки, хотя в правилах черным по белому сказано, что это ошибка.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UWaNql7cdvs?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Да и сама организация «Финала шести», мягко говоря, была удивительной. В первой игровой день на табло крутилась заставка, что одним из участников соревнований является «Кузбасс», который «Газпром-Югра» обыграл в плей-офф.

Но началось все с того, что на официальную пресс-конференцию перед стартом соревнований не пришел главный тренер «Газпром-Югры» Рафаэль Хабибуллин. Конечно, эти пресс-конференции настолько приятны, как оплата налогов и настолько необходимы болельщикам, как авторучка водолазу, но протокол есть протокол.

Олимпийский чемпион Владимир Алекно вот эту пресс-конференцию посетил, как и Геннадий Шипулин, у которого большие проблемы со здоровьем. Ему даже нельзя летать на самолетах. Были и тренеры остальных клубов. Все, кроме Хабибуллина.

Зная личность Рафаэля Талгатовича и масштаб его действий, можно было предполагать что угодно. Он не просто тренер, он основатель и де-факто главный человек в «Газпром-Югре». Он запросто мог в это время решать вопросы со спонсорами, перезаключениями контрактов с игроками и не менее важными другими делами. Все-таки его команда практически вынуждена жить по средствам. Но это его не оправдывает.

Вместо него на пресс-конференции был старший тренер команды Руслан Жбанков. Это факт вызвал недовольство руководства Всероссийской федерации волейбола.

«Это факт неуважения. Здесь сидят тренеры, которые имеют больше заслуг в своей карьере. Федерация оштрафует клуб», — заявил генеральный секретарь Александр Яременко.

Хабибуллин объяснил свое отсутствие следующим образом: «Яременко хотел посадить меня рядом с цыганом-конокрадом. Мне было неприятно. И Константинова-игрока, и Константинова-тренера в Россию привел я. А он четыре года охотился за Алексеем Родичевым. Делал все и вся, чтобы развалить команду, где ему в свое время протянули руку. Его привел лично я, дал ему глоток воздуха».

Недовольство Хабибуллина понять можно. Его клуб итак прошлым летом после отличного сезона был вынужден расстаться практически со всеми своими лидерами. Ушли Ян Ерещенко, Константин Бакун и Николай Апаликов. Накануне оказалось, что покинет сургутский клуб и последний топовый волейболист Алексей Родичев. Приятного мало.

На вопрос о штрафе Хабибуллин ответил: «Впереди Мировая лига в Сургуте. Разберемся, кто кого штрафует». Нашел он и описание поступку Родичева: «Мы определили его решение как травму головы».

Константинов и Родичев пока молчат. Зато на бестактные слова тренера сургутян отреагировал Яременко.

«Огорчает, что руководитель и главный тренер клуба позволяет себе такое поведение. Мы соберем исполком, обсудим его выражения», — если бы этими словами Яременко и ограничился, никаких сомнений кто прав в этой истории не возникло, но он добавил: «Газпром-Югра», по моему мнению, является паразитом российского волейбола. От клуба нет никакой пользы, и всё это связано с одним персонажем, который, судя по его комментариям, просто сумасшедший.

Тут вам и «клуб-паразит» и «тренер-сумасшедший», и это говорит третий человек в российском волейболе, из федерации, которая живет за счет заявочных взносов клубов и других платежей. Впрочем, раз уж первый человек из федерации называет главного героя Олимпиады — «предателем»….

Но как можно назвать «Газпром-Югру» паразитом? Именно здесь яркими красками засверкали Сергей Антипкин и Артем Смоляр. В разное время за нее играли Дмитрий Желтуха, Игорь Шулепов, Дмитрий Красиков, Денис Бирюков, Александр Янутов, Денис Бирюков и Игорь Кобзарь.

Воспитанниками «Газпром-Югру» являются Роман Мартынюк, Александр Гуцалюк и Алексей Кабешов. Хватает и менее известных воспитанников, которые засветились на молодежном уровне. Это Иван Власенко, Александр Гончаров и Максим Тройнин. Представители Сургута вообще есть в каждой из российских молодежных и юношеских сборных. Команда в двух предыдущих розыгрышах чемпионата России занимала четвертое место, была в финале Кубка ЕКВ и еще может завоевать путевку в Кубок вызова.

Да и сам Сургут обладает отличной ареной, в которой регулярно играет сборная России. И это «клуб-паразит»? От него нет никакой пользы? Что тогда говорить о других?