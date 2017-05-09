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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29683282/
9 мая 2017, 13:05 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Иностранные клубы не сыграют в чемпионате России по волейболу в сезоне-2017/18

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Следующий сезон чемпионата России по волейболу пройдет без участия иностранных клубов. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Ранее сообщалось что в следующем сезоне в первенстве страны могут выступить и мужские и женские зарубежные клубы. Увеличить
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В феврале куратор женских команд ВФВ Владислав Фадеев сообщил ТАСС, что федерация в начале мая сформирует предложения иностранным клубам по их участию в чемпионате России. Также в СМИ появилась информация, что мужской турнир может быть расширен за счет клуба из Польши.

«Этот вопрос уже фактически решен, участия иностранных клубов в следующем чемпионате России не предвидится», — заявил Яременко.

В чемпионате России среди мужских команд уже выступали иностранные клубы — в период с 2011 по 2014 год — украинский «Локомотив» (Харьков), белорусские «Строитель» (Минск) и «Шахтер» (Солигорск).
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