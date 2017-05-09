«Волей Нестле Осаску» победил «НЕК Ред Рокетс» на клубном ЧМ в Японии

Во втором матче игрового дня в группе B японский «НЕК Ред Рокетс» в трёх сетах проиграл бразильскому «Волей Нестле Осаску» со счётом 0:3 (11:25, 17:25, 19:25).

Клубный чемпионат мира. Женщины. Кобе. Группа B

«НЕК Ред Рокетс» (Япония) — «Волей Нестле Осаску» (Бразилия) — 0:3 (11:25, 17:25, 19:25).

10 мая японский клуб сыграет со швейцарским «Волеро», который стартовал с победы над турецким «Экзачибаши». Команда Татьяны Кошелевой встретится с «Волей Нестле Осаску».