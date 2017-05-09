Попали под обстрел. «Динамо» проиграло на старте чемпионата мира

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В японском Кобе стартовал клубный чемпионат мира по волейболу среди женских команд — коммерческий турнир, которым завершается международный клубный сезон. В первом матче турнире чемпион России московское «Динамо» уступило сильнейшему клубу Европы турецкому «Вакифбанку». В итоговом результате матча, наверное, вряд ли кто сомневался — подопечные Джованни Гвидетти в оптимальной форме.

Вместо отдыха — чемпионат мира

Московское «Динамо» стало участником клубного чемпионата мира в последний момент. Приглашение в клуб организаторы прислали довольно поздно, когда динамовки бились с казанскими одноклубницами в финале чемпионата России и готовились к «Финалу четырёх» Лиги чемпионов. Руководство клуба сказало игрокам о поездке на турнир перед двумя матчами «золотой» серии в Казани.

В итоге получилось, что московская команда вместо уже запланированного отдыха отправилась в Японию — практически без перерыва после окончания национального чемпионата, в другой часовой пояс. Как подчеркнула перед стартом турнира доигровщица бело-голубых Яна Щербань, которая заработала «золотое» очко в четвёртом матче против Казани, главным для «Динамо» в процессе подготовки было подтянуть «физику».

Похоже, с этой задачей, если судить по первому матчу, «Динамо» справилось не в полной мере. Игроки находились в разной форме — кто-то успевал на площадке делать всё, а кто-то еле передвигался.

Забили атаками, закидали подачами

Динамовкам, с одной стороны, не повезло — уже в стартовой игре им достался главный фаворит турнира, турецкий «Вакифбанк». Команда Джованни Гвидетти недавно победила в Лиге чемпионов, и вообще находится в прекрасной форме. С другой стороны, лучше уж в первой игре сыграть с фаворитом, а затем ловить свои шансы в матчах с менее статусными соперниками, и использовать возможность «раскатиться» по ходу турнира.

В первой партии, пока у всех игроков «Динамо» были силы, игра шла почти на равных — динамовки бились за каждый мяч. Правда, в атаке чемпионки России могли рассчитывать только на Наталию Гончарову, но она действовала стабильно, в отличие от доигровщиц Щербань и Бетании де ла Крус. Когда Гончарова стала уставать, шансы «Динамо» вообще испарились. Тем не менее, Наталия стала самым результативным игроком матча в составе обеих команд, набрав 19 очков.

Из положительных моментов, кроме игры диагональной, можно отметить действия центральных блокирующих Майи Поляк и Ирины Фетисовой, которые вместе набрали на блоке девять очков, и игру выходившей вместо де ла Крус или Щербань доигровщицы Натальи Ходуновой, которая выглядела сильнее игроков основы. В остальном же «Вакифбанк» был намного сильнее, особенно на подаче и в атаке. При этом турецкая команда играла далеко не на максимуме своих возможностей и не на той скорости, на которой может действовать.

Следующий соперник — вице-чемпион Японии

После окончания матча наставник «Динамо» Юрий Панченко отметил, что его команда допустила слишком большое количество ошибок во встрече с соперником такого класса. «Нам необходимо внести коррективы в свои действия и не повторять ошибок в ближайшем матче», — сказал он.

Капитан «Динамо» Вера Ветрова, которая в первой и второй партии меняла Екатерину Панкову, а третий сет отыграла целиком, заметила, что команде нужно поработать над подачей, чтобы иметь шансы в следующих матчах. И Панченко, и Ветрова отметили отличную игру соперника. Джованни Гвидетти уважительно сказал, что слабых команд на клубном чемпионате мира нет и расслабляться некогда.