«Волеро» Орловой победил «Эджзаджибаши» Кошелевой в матче клубного ЧМ по волейболу

Встреча группы B, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 3−0 (25:22, 25:20, 26:24) в пользу швейцарской команды.

В составе победительниц 9 очков набрала российская блокирующая Екатерина Орлова, а самой результативной стала украинка Олеся Рыхлюк (16). Еще одна российская волейболистка «Волеро» Ирина Малькова осталась на скамейке запасных. У «Эджзаджибаши» 17 очков на свой счет записала Тияна Бошкович, а российская доигровщица Татьяна Кошелева принесла стамбульскому клубу один балл.

В следующем матче в среду «Волеро» сыграет с японским клубом «НЕК Ред Рокетс», а «Эджзаджибаши» в этот же день встретится с бразильским «Озаску».