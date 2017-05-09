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9 мая 2017, 9:33 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

«Волеро» Орловой победил «Эджзаджибаши» Кошелевой в матче клубного ЧМ по волейболу

МОСКВА, 9 мая — Р-Спорт. Волейболистки швейцарского «Волеро» обыграли турецкий «Эджзаджибаши» в матче чемпионата мира среди женских клубов, который стартовал в Кобе (Япония).

Встреча группы B, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 3−0 (25:22, 25:20, 26:24) в пользу швейцарской команды.

В составе победительниц 9 очков набрала российская блокирующая Екатерина Орлова, а самой результативной стала украинка Олеся Рыхлюк (16). Еще одна российская волейболистка «Волеро» Ирина Малькова осталась на скамейке запасных. У «Эджзаджибаши» 17 очков на свой счет записала Тияна Бошкович, а российская доигровщица Татьяна Кошелева принесла стамбульскому клубу один балл.

В следующем матче в среду «Волеро» сыграет с японским клубом «НЕК Ред Рокетс», а «Эджзаджибаши» в этот же день встретится с бразильским «Озаску».
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