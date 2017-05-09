Волейболистки московского «Динамо» с поражения стартовали на клубном ЧМ
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Российское «Динамо» (Москва) проиграло турецкому «Вакыфбанку» в первом матче группового этапа клубного чемпионата мира среди женщин, который проходит в японском Кобе. Встреча группы А завершилась со счетом 0−3.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В следующем матче россиянки сыграют с японским клубом «Хисамицу», встреча пройдет 10 мая. «Вакыфбанк» в этот же день встретится с бразильским «Рио-де-Жанейро».
В турнире принимают участие восемь клубов. По итогам групповых турниров по две лучшие команды сыграют в полуфинале, остальные поборются за 5−8-е места. Полуфинальные встречи запланированы на 13 мая, решающие матчи пройдут 14 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter