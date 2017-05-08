Связующий «Динамо-Краснодар» Жлоба победил на турнире по пляжному волейболу

Первое место в мужских соревнованиях заняла пара, в которой выступал связующий краснодарского «Динамо» Владислав Жлоба, сообщает официальный сайт клуба.

«Почему я решил принять участие в этих соревнованиях? Просто товарищ пригласил. У меня отпуск, на улице хорошая погода, почему бы не поиграть. Часто ли играю в пляжный волейбол? К сожалению, с каждым годом всё меньше и меньше. Просто времени не хватает. Если появляется возможность, всегда стараюсь поиграть», — сказал Жлоба.