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7 мая 2017, 21:34 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты «Динамо» обыграли «Белогорье» в матче «Финала шести» чемпионата России

Волейболисты московского «Динамо» нанесли поражение «Белогорью» (Белгород) в матче «Финала шести» чемпионата России.

Волейболисты московского Динамо нанесли поражение <span class=error>Белогорью</span> (Белгород) в матче Финала шести чемпионата России. Увеличить
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Встреча группы Б, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 3−0 (25:18, 25:23, 25:20) в пользу «бело-голубых».

В заключительном матче группового этапа «Динамо» 8 мая сыграет с новоуренгойским «Факелом». На данный момент в группе Б «Динамо» набрало 3 очка, у «Белогорья» 3 балла, у «Факела» — 0. Команды, занявшие в группе первое и второе места, выйдут в полуфинал.
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