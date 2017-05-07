Волейболисты «Динамо» обыграли «Белогорье» в матче «Финала шести» чемпионата России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча группы Б, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 3−0 (25:18, 25:23, 25:20) в пользу «бело-голубых».

В заключительном матче группового этапа «Динамо» 8 мая сыграет с новоуренгойским «Факелом». На данный момент в группе Б «Динамо» набрало 3 очка, у «Белогорья» 3 балла, у «Факела» — 0. Команды, занявшие в группе первое и второе места, выйдут в полуфинал.