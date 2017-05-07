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7 мая 2017, 18:58 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты «Зенита» обыграли «Локомотив» в матче «Финала шести» чемпионата России

Волейболисты казанского «Зенита» победили новосибирский «Локомотив» в матче группового этапа «Финала шести» чемпионата России.

Волейболисты казанского Зенита победили новосибирский Локомотив в матче группового этапа Финала шести чемпионата России. Увеличить
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Встреча группы А, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась победой команды Владимира Алекно со счетом 3−2 (20:25, 21:25, 25:16, 25:22, 19:17). При этом железнодорожники обеспечили себе выход в полуфинал.

В заключительном матче группового этапа «Зенит» 8 мая сыграет с сургутским клубом «Газпром-Югра». На данный момент в группе А «Локомотив» набрал 4 очка, у «Зенита» 2 балла, у «Газпром-Югры» — 0. Команды, занявшие в группе первое и второе места, выйдут в полуфинал.
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