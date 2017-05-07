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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29672497/
7 мая 2017, 18:19 | Игровые: Волейбол | Sports.kz

Казахстанские волейболисты уступили Ирану в четвертьфинале чемпионата Азии до 23-х лет

Сборная Казахстана по волейболу до 23-х лет в четвертьфинальном матче континентального первенства среди мужчин со счетом 0:3 проиграла Ирану.

Сборная Казахстана по волейболу до 23-х лет в четвертьфинальном матче континентального первенства среди мужчин со счетом 0:3 проиграла Ирану. Увеличить
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Иранские волейболисты на протяжении всей встречи владели преимуществом и одержали победу — 25:9, 25:17, 25:14.

В полуфинале Иране сыграет против Таиланда, а сборная Казахстана будет бороться за 5−8 места. 8 мая подопечным Олега Кузнецова предстоит матч против сборной Пакистана. Пакистанцы в четвертьфинале проиграли Таиланду.

Чемпионат Азии по волейбол до 23-х лет. Мужчины. Четвертьфинал. Ардебиль, Иран. 7 мая.
Иран — Казахстан 3:0 (25:9, 25:17, 25:14).

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