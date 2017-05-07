Казахстанские волейболисты уступили Ирану в четвертьфинале чемпионата Азии до 23-х лет

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Иранские волейболисты на протяжении всей встречи владели преимуществом и одержали победу — 25:9, 25:17, 25:14.



В полуфинале Иране сыграет против Таиланда, а сборная Казахстана будет бороться за 5−8 места. 8 мая подопечным Олега Кузнецова предстоит матч против сборной Пакистана. Пакистанцы в четвертьфинале проиграли Таиланду.



Чемпионат Азии по волейбол до 23-х лет. Мужчины. Четвертьфинал. Ардебиль, Иран. 7 мая.

Иран — Казахстан 3:0 (25:9, 25:17, 25:14).