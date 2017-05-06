Равняйтесь на Тетюхина. Моноспектакль волейбольного гения

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В Москве во дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина стартовал «Финал шести» мужской Суперлиги. В первый день состоялись два матча, в которых сенсаций не произошло. Победили те, от кого этого ждали. Но посмотреть было на что, и главное — на кого. Волейболист, который только на одной из своих Олимпиад остался без медали, показал великолепную игру.

В чью пользу нововведения?

В отличие от чемпионата страны, на котором судьи даже не принимали к просмотру претензии по касанию блока — просто не у всех команд была соответствующая аппаратура, на финале подобные «челленджы» брать разрешено. В принципе, такое новшество поможет судьям более чётко фиксировать любые ошибки команд и сделает игру более качественной и справедливой. И судейская конференция несколько раз сработала в пользу каждой из команд по ходу первой встречи, в котором новосибирский «Локомотив» играл против «Газпрома-Югры» из Сургута.

Два «выпада» Шоджи-связующего

В середине первого сета, когда «железнодорожники» оказались в сложном положении — счёт ко второму техническому перерыву был 16:12 в пользу сургутян, Кавика Шоджи, американский связующий «Локо» заработал два очка. Вначале после неудачного приёма партнёрами пасующему ничего не оставалось, как отыграться наобум одной рукой. Но мяч случайно коснулся рук кого-то из блокирующих и отлетел в аут. А буквально через розыгрыш Кавика удачно скинул в незащищённое место. И это позволило новосибирцам сравнять счёт. Наверное, это было лучшее, что исполнил в первой партии этот игрок.

В принципе, как признался позже Пламен Константинов, главный тренер «Локо», Шоджи надо было менять ещё по ходу первой партии. Но, дабы психологически не травмировать игрока, он дал ему возможность доиграть сет. Первая партия, тем не менее, оказалось проигранной, хотя догнавшие и перегнавшие лидировавших практически весь игровой отрезок сургутян новосибирцы имели двойной сетбол, потом ещё дважды могли завершить партию в свою пользу. И всё же команда Рафаэля Хабибуллина с четвёртой попытки смогла записать первый сет в свой актив.

А пасовать у новосибирцев вышел Иван Лукьяненко, качество передач которого устраивало всех. И так и доиграл до завершения матча.

Равноценная ли замена?

В команде «Газпром-Югра» отсутствовал многолетний капитан команды Алексей Родичев, который долгое время — с 2009 года служил клубу верой и правдой. Отсутствие основного доигровщика в клубе объяснили травмой. Но в первый же день «Финала шести» появилась информация, что Родичев со следующего сезона будет выступать за «Локо». Случайное ли совпадение?

В составе команды опытного игрока заменил юниор Антон Сёмышев, который до этого на площадке появлялся эпизодически, правда, чуть ли не в каждом матче. А сегодня едва ли не впервые вышел в стартовом составе. И только в третьем сете уставшего молодого игрока ненадолго заменил опытный Руслан Аскеров.

Четвёртая решающая

Сюжет четвёртого сета один в один напоминал происходившее во второй партии. Опять долгое время вели сургутяне. Причём, их преимущество доходило до 5 очков. Но, как и во втором отрезке, основные события произошли после второго технического перерыва, на который команды ушли при 16:12 в пользу «газовиков».

Вскоре счёт сравнялся после двух блестяще поставленных подряд блоков игроков «Локо» — вначале напрочь закрыли Петара Крсмановича, затем Кирилла Урсова. «Газпром-Югра» ещё огрызались, уходили на очко вперёд. Но за дело взялись опытные Николай Павлов и Сергей Савин, плюс ошибся Александр Чефранов, и матч был завершён — 25:22 и 3:1.

Савин и стал самым результативным игроком матча — 23 очка при прекрасных цифрах результативности — 69%. Он же, кстати, и на приёме выглядел лучше остальных.

Ценность брейковых мячей

В технических протоколах, которые ведут для себя все без исключения команды, в графе очки есть один очень важный пункт, обозначенный, что в русском, что в латинском вариантах двумя буквами БП — брейк-пойнт. Иными словами, речь об очках, которые добыты на своей подаче. Один из наших лучших отечественных аналитиков Юрий Булычёв как-то объяснил мне, что гроссмейстерская цифра в этой графе за одну партию — 10.

После первого соревновательного дня ни одной из команд не удалось приблизиться к почти идеальному показателю. И всё-таки в дневной встрече у новосибирского «Локомотива» были очень неплохие выкладки — 29 брейковых очков за четыре партии.

У «ФАКЕЛА» прибавление в тренерском цехе

Увидел на трибуне знаменитого болгарского волейболиста Владимира Николова — и обомлел. Знакомы мы не один десяток лет. Володя успел поиграть, наверное, во всех сколько-нибудь значимых волейбольных странах. Имеются в виду, разумеется, клубные команды, не говоря уже о сборной. И языков знает множество — полиглот, одним словом. Он и мне признался, правда, с улыбкой, что пока выполняет в клубе обязанности переводчика. А что будет потом?..

Еще отметил, что у россиян очень хорошие молодые игроки, что у нашего волейбола светлое будущее, если сегодняшняя молодёжь заиграет на том уровне, который от неё ждут.

Белгородские ветераны — как молодые

Во втором матче первого дня сошлись реальные соискатели наград из Белгорода и Нового Уренгоя. Если подсчитать средний возраст команд, то разница будет колоссальной: в «ФАКЕЛЕ» — сплошь молодёжь, не считая Игоря Колодинского и Артёма Тохташа, который и на замену-то выходит редко. А так — молодые парни по 20−22 года.

У белгородцев, напротив, Марлон да Сергей Тетюхин из тех, кому за 40, в два раза больше — кому за тридцать, а меньшинству под 30. самые молодые — связующий Роман Порошин и доигровщик Ярослав Полесных большую часть матча провели в квадрате запасных. Только вот в первой партии матча ветераны из Белого города действовали куда быстрее и активнее, чем приполярная молодёжь.

Во втором сете «факелоносцы» предприняли попытку поиграть с ветеранами в догонялки, даже чуть-чуть опережали их ближе к концу сета. Но опыт, опыт….

Тетюхина в сборную!

Нет-нет, я нисколько не шучу. Но если мы действительно хотим, наконец, выиграть чемпионат мира, который пройдёт в следующем году, то я бы порекомендовал подумать над этим вариантом. Дело в том, что по моим данным гениальный и неувядающий мастер собирается продолжить выступление за родной клуб. Так почему бы ему не сыграть и на чемпионате мира в Италии и Болгарии, который состоится осенью 2018-го?!

Между тем сегодня очень неплохо смотрелся партнёр Тетюхина Ян Ерещенко, причём во всех волейбольных компонентах. Правда, и на другой стороне сетки были вполне достойные наследники. Тот же Дмитрий Волков. Именно все названные мной волейболисты оказались главными действующими лицами концовки третьей партии. А она затянулась так надолго, что, казалось, никогда не кончится.

Но было так интересно, что даже не очень хотелось, чтобы этот матч завершился в чью-то пользу. И всё-таки не могу не рассказать, чем дело кончилось. При счёте 38:38 Ерещенко прошил плотный блок, заработав очко. 39:38. Ну, а кто принёс последнее очко? Конечно Тетюхин! Он исполнил эйс!

Это было заключительное очко в первый день «Финала шести», но всё только начинается.