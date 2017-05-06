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6 мая 2017, 21:16 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Белогорье» переиграло «ФАКЕЛ» в 1-м туре «Финала шести» ЧР по волейболу

В первом матче группы «Б» «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги встречались белгородское «Белогорье» и «ФАКЕЛ» из Нового Уренгоя.

Встреча началась с преимуществом «Белогорья», «ФАКЕЛ» нашёл свою игру только к третьей партии, но было уже поздно. Решающее очко «Белогорью» принёс Сергей Тетюхин, выполнивший эйс.

Напомним, регулярный чемпионат белгордцы завершили на четвертом месте, «ФАКЕЛ» на предварительном этапе финишировал шестым. Стыковые серии плей-офф за выход в «Финал шести» команды преодолели за два матча.

Третья команда в группе «Б» — хозяин «Финала шести», московское «Динамо», которое 7 мая сыграет с «Белогорьем».

Волейбол. Чемпионат России. «Финал шести». Группа «Б». Первый тур.

«Белогорье» (Белгород) — «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:16, 25:22, 40:38).
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