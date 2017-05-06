Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29666308/
6 мая 2017, 18:24 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Локомотив» выиграл у «Газпрома-Югра» в первом матче «Финала шести» ЧР

«Газпром-Югра» оказал достойное сопротивление «Локомотиву» в первом матче «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Ранее команда из Сургута, занявшая только восьмое место в регулярном чемпионате, по итогам стыковых матчей не пустила в «Финал шести» кемеровский «Кузбасс» (5-е место).

Ставший третьим на предварительном этапе «Локомотив», уступив в первой партии решающих матчей чемпионата страны, вынужден был отыгрываться, ведь, чтобы сыграть в полуфинале, нужно занять первое или второе место в группе. Третья команда в группе А — не знающий поражений в чемпионате России казанский «Зенит».

Волейбол. Чемпионат России. «Финал шести». Группа А. Первый тур.

«Локомотив» (Новосибирск) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:1 (29:31, 25:17, 25:14, 25:22).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

ВФВ: Следующий сезон позволит провести ЧР по волейболу с полноценным плей-офф

МОСКВА, 5 мая — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Календарь следующего сезона позволяет провести мужской чемпионат России по волейболу в полноценном формате, включая серию плей-офф, начиная с четвертьфинала, заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов