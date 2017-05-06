FIVB отказала Леону в смене спортивного гражданства с кубинского на польское

По данным источника, кубинец Йоандри Леал через два года сможет выступать за сборную Бразилии. Россиянин Юрий Тютин будет считаться представителем Казахстана, а украинский «пляжник» Валерий Самодай, наоборот, получил российское гражданство.

При этом отказы получили доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон, желающий играть за сборную Польши, и 37-летний Лионель Маршалл, считающийся легионером в чемпионате Италии. Федерация волейбола Кубы не предоставляет волейболистам необходимые разрешения.