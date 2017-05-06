Наука побеждать

Великий русский полководец Александр Суворов не проиграл за свою жизнь ни одного военного сражения. Хотя среди них было немало таких, когда на его армию до начала битвы никто бы не поставил. Взять, например, знаменитую битву у реки Рымник. Сначала Суворов по страшной непогоде за три дня прошел со своим семитысячным войском порядка 90 км, чтобы прийти на выручку 18-тысячной австрийской армии, а затем, взяв под свое командование объединенный 25-тысячный отряд, решился на безумный ход, напав на солдат Османской империи, в которой было около 100 тысяч воинов. Потрясенные такой наглостью турки были разбиты. И именно эта победа стала ключевой в ходе очередной Русско-турецкой войны.

Неизвестно, читал ли Владимир Алекно «Науку побеждать» — книгу за авторством Александра Суворова, — но в нынешнем российском волейболе по части умения выигрывать казанскому «Зениту» равных нет. Суперклуб из Татарстана брал Берлин, Краков и Рим, где проходили три последних «Финала четырех» Лиги чемпионов. Три последних Кубка России и розыгрыша Суперлиги также остались за «Зенитом». Солдаты Алекно — за явным преимуществом главные фавориты на победу и в предстоящем «Финале шести».

ГРУППА СМЕРТИ

Составить им конкуренцию попытаются московское «Динамо», белгородское «Белогорье», новосибирский «Локомотив», новоуренгойский «Факел» и «Газпром-Югра» из Сургута. Эти же команды, к слову, участвовали и в «Финале шести» декабрьского Кубка России. Тогда до финала добрался «Локомотив», который в четырех партиях был повержен «Зенитом». Не исключено, что они же в очной встрече разыграют золотые медали суперлиги — новосибирцы и казанцы в одной группе, поэтому такой расклад возможен.

Хотя наибольшими пробиться в финал представляются шансы «Динамо». Москвичи в борьбе за право проведения «Финала шести» опередили «Зенит», а это — дело не из легких. Разумеется, в качестве бонуса хозяева получили максимально благоприятный календарь. Вместе с тем у команды Юрия Маричева должно быть огромное желание реабилитироваться за провал в четвертьфинале Лиги чемпионов. Как динамовцы проиграли «Берлину» — до сих пор никто не понимает. Но если вслед за осечкой в Кубке России (четвертое место) и неудачей в еврокубках последует невыразительное выступление в «Финале шести» суперлиги на своей площадке — сезон для москвичей можно будет считать провальным. В то же время выход в финал и уж тем более победа там заметно поднимет настроение команде.

Первый матч «Динамо» проведет с «Белогорьем» и во многом он станет определяющим для обеих команд. Вполне возможно, это игра за первое место в группе, которое практически наверняка обеспечит непопадание на грозный «Зенит» в полуфинале. Во все том же Кубке России белгородцы в пяти сетах сломили москвичей, отправив тех под казанский каток. И Сергей Тетюхин с Дмитрием Мусэрским сделают все, чтобы повторить декабрьский сценарий.

При этом ни в коем случае не стоит сбрасывать со счетов «Факел». Быть может, новоуренгойцы наведут в Москве немало шороху. Команду, тон в которой задают игроки 20−22 лет, некоторые называют «детским садом». Однако «малыши» Илья Власов, Александр Кимеров, Дмитрий Волков и Егор Клюка, которые являются будущим российского волейбола, стремятся громко заявить о себе уже сейчас. «Факел» очень голоден до побед, — и недавно завоеванный Кубок вызова — наглядное тому подтверждение.

ТАКТИКА

С другой группой все гораздо понятнее. Есть явный фаворит — «Зенит» и очевидный аутсайдер — «Газпром-Югра». При всем уважении к команде, довольно неожиданно выбившей «Кузбасс» на предыдущей стадии, любая победа сургутян в Москве станет сенсацией.

Такие расклады развязывают руки Пламену Константинову. Он, например, может дать отдохнуть кому-то из лидеров в матче с «Зенитом». Эта игра все равно мало чего решает, и не исключено, что это тот самый случай, когда можно отступить на шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. А может, «Локомотив», наоборот, приготовил сюрприз и постарается с самого начала обрушить на фаворита всю мощь своих атак?

Вообще для каждой из команд многое будет зависеть от правильно выбранной тактики. Как говорил Суворов: «Кто удивил — тот победил». Другое дело, что вещей, которыми можно поразить опытнейших игроков «Зенита» и особенно его тренера Владимира Алекно, — очень мало. Наставникам других команд придется серьезно поломать голову, чтобы придумать их. Это непросто, но иначе рассчитывать на победу с более классной командой невозможно. В тоже время при тщательно продуманном плане можно переворачивать с ног на голову любые расклады. Доказано Суворовым.

Группа А: Зенит, Локомотив, Газпром-Югра

Группа Б: Динамо, Белогорье, Факел.

КАЛЕНДАРЬ ИГР