Патрушев наградил «Факел»

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Николай Патрушев — знаковая фигура для российского волейбола. В 2004 — 2009 годах он был президентом федерации, а в 2009-м вынужден был оставить эту должность, чтобы сосредоточиться на работе на посту секретаря Совета безопасности РФ. Однако о любимом виде спорта не забыл. Патрушев стал председателем Наблюдательного совета ВФВ и продолжает оставаться в курсе всех волейбольных новостей. Разумеется, не прошла мимо него и победа новоуренгойского «Факела» в Кубке вызова ЕКВ — турнире, который прежде никак не покорялся мужским российским клубам.

Патрушев решил лично поздравить триумфаторов, что и было сделано в офисе ВФВ прямо накануне старта «Финала шести» суперлиги.

— Это очень важный Кубок для всей страны, — сказал Патрушев. — Наши команды выиграли немало трофеев в Европе, но вот именно Кубок вызова никак не давался. Очень хорошо, что вы смогли завоевать его. Ведь как раз на громкие победы команд суперлиги и равняется молодежь. Волейболом в России занимается очень много людей, и у них должны быть ориентиры.

При этом данная победа, уверен, важное событие в карьере каждого из игроков. Тем более что клуб у вас по среднему возрасту — очень молодой. Это станет подспорьем для новых высот. Хочется отметить руководство команды, тренерский состав, персонал и всех, кто помог достичь этого результата. Ну и, конечно, игроков. Всех вас с удовольствием поздравляю.

После этого всем игрокам и тренерам «Факела» были вручены памятные подарки.

— От имени всей волейбольной команды «Факел» мы тоже поздравляем вас с победой российской команды в европейском Кубке, — выступил с ответным словом директор клуба Николай Капранов. — Благодаря вашему вниманию, поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и спонсоров, нам удалось переломить неудачную тенденцию выступлений в Кубке вызова — и все-таки суметь завоевать трофей. Уверен, что в будущем команда будет радовать вас и всех болельщиков волейбола другими успехами. А этот красивый кубок за победу мы бы хотели передать в музей Всероссийской федерации волейбола.

— Хотели бы поблагодарить вас за то, что пригласили нас, за поздравления, за признание наших заслуг, — добавил капитан «Факела» Игорь Колодинский. — От лица нашего дружного коллектива хочу сказать, что мы будет стараться и впредь достойно представлять на международной арене страну и наш клуб, в частности.

Патрушеву была вручена памятная командная фотография, которая была сделана спустя секунды, после вручения команде трофея.

— Мы уже особо не воспоминаем об этой победе, — признался потом Колодинский. — Сразу же переключились, нужно было думать о следующих играх. Уже в субботу стартует «Финал шести» суперлиги. Главный тренер Камилло Плачи говорил нам о нем уже на следующий день после победы в Кубке вызова. Он постоянно повторяет, что все награды нужно положить в карман — и думать о следующих. А чтобы их завоевать, нужно много работать.

После этих слов капитан побежал догонять уже ушедших вперед партнеров. Вечером у команды тренировка, а уже в субботу — важнейшая в плане борьбы за медали суперлиги игра с «Белогорьем».

Владимир ИВАНОВ

из Москвы.