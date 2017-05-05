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5 мая 2017, 19:56 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

ВФВ: Следующий сезон позволит провести ЧР по волейболу с полноценным плей-офф

МОСКВА, 5 мая — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Календарь следующего сезона позволяет провести мужской чемпионат России по волейболу в полноценном формате, включая серию плей-офф, начиная с четвертьфинала, заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Победитель мужской суперлиги в сезоне-2016/17 будет определен по итогам «Финала шести», а не полноценного плей-офф.

«Мы уже проводили “Финал шести” в 2014 году, он прошел хорошо. В этом году у нас были перерывы в чемпионате, поэтому такие сжатые сроки. Это был постолимпийский сезон, свои сложности. Предвижу, что будут сложности и в предолимпийском сезоне с календарем чемпионата России. Но следующий сезон позволяет нам провести чемпионат России в полном формате с двумя кругами и полноценным плей-офф, начиная с ¼ финала», — сказал Яременко журналистам.

«Финал шести» мужского чемпионата России пройдет 6—11 мая в Москве. В группе А сыграют казанский «Зенит», новосибирский «Локомотив» и сургутский «Газпром-Югра». В группе Б встретятся московское «Динамо», белгородское «Белогорье» и новоуренгойский «Факел».
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