ВФВ: Следующий сезон позволит провести ЧР по волейболу с полноценным плей-офф
МОСКВА, 5 мая —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Календарь следующего сезона позволяет провести мужской чемпионат России по волейболу в полноценном формате, включая серию плей-офф, начиная с четвертьфинала, заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
Победитель мужской суперлиги в сезоне-2016/17 будет определен по итогам «Финала шести», а не полноценного
«Мы уже проводили “Финал шести” в 2014 году, он прошел хорошо. В этом году у нас были перерывы в чемпионате, поэтому такие сжатые сроки. Это был постолимпийский сезон, свои сложности. Предвижу, что будут сложности и в предолимпийском сезоне с календарем чемпионата России. Но следующий сезон позволяет нам провести чемпионат России в полном формате с двумя кругами и полноценным
«Финал шести» мужского чемпионата России пройдет
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