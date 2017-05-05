ВФВ: Следующий сезон позволит провести ЧР по волейболу с полноценным плей-офф

Победитель мужской суперлиги в сезоне-2016/17 будет определен по итогам «Финала шести», а не полноценного плей-офф.

«Мы уже проводили “Финал шести” в 2014 году, он прошел хорошо. В этом году у нас были перерывы в чемпионате, поэтому такие сжатые сроки. Это был постолимпийский сезон, свои сложности. Предвижу, что будут сложности и в предолимпийском сезоне с календарем чемпионата России. Но следующий сезон позволяет нам провести чемпионат России в полном формате с двумя кругами и полноценным плей-офф, начиная с ¼ финала», — сказал Яременко журналистам.