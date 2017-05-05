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5 мая 2017, 19:52 | Игровые: Волейбол | Sports.kz

Казахстанские волейболисты сыграют в четвертьфинале чемпионата Азии до 23-х лет

В иранском городе Ардебиль определяются четвертьфинальные пары чемпионата Азии по волейболу среди мужских команд до 23-х лет.

В иранском городе Ардебиль определяются четвертьфинальные пары чемпионата Азии по волейболу среди мужских команд до 23-х лет. Увеличить
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Сборная Казахстана в своем матче второго группового этапа в четырех сетах уступила команде Таиланда. Два первых сетах в равной борьбе остались за тайской сборной, а вот в третьей партии сильнее оказались казахстанцы. Четвертый сет оказался решающим, команда Таиланда сумела вырвать победу в матче. Итоговый счет 3:1 (25:22, 25:17, 17:25, 25:22) в пользу Таиланда.

Сборная Казахстана потерпела два поражения на втором групповом этапе, и заняла четвертое место в группе. В четвертьфинале турнира

7 мая казахстанские волейболисты сыграют против хозяев чемпионата команды Ирана.

Чемпионат Азии до 23-х лет. Мужчины. Групповой этап. Ардебиль, Иран. 5 мая.
Таиланд — Казахстан 3:1 (25:22, 25:17, 17:25, 25:22).

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