Казахстанские волейболисты сыграют в четвертьфинале чемпионата Азии до 23-х лет

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Сборная Казахстана в своем матче второго группового этапа в четырех сетах уступила команде Таиланда. Два первых сетах в равной борьбе остались за тайской сборной, а вот в третьей партии сильнее оказались казахстанцы. Четвертый сет оказался решающим, команда Таиланда сумела вырвать победу в матче. Итоговый счет 3:1 (25:22, 25:17, 17:25, 25:22) в пользу Таиланда.



Сборная Казахстана потерпела два поражения на втором групповом этапе, и заняла четвертое место в группе. В четвертьфинале турнира



7 мая казахстанские волейболисты сыграют против хозяев чемпионата команды Ирана.



Чемпионат Азии до 23-х лет. Мужчины. Групповой этап. Ардебиль, Иран. 5 мая.

Таиланд — Казахстан 3:1 (25:22, 25:17, 17:25, 25:22).