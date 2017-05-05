Казахстанские волейболисты сыграют в четвертьфинале чемпионата Азии до 23-х лет
В иранском городе Ардебиль определяются четвертьфинальные пары чемпионата Азии по волейболу среди мужских команд до 23-х лет.
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Сборная Казахстана в своем матче второго группового этапа в четырех сетах уступила команде Таиланда. Два первых сетах в равной борьбе остались за тайской сборной, а вот в третьей партии сильнее оказались казахстанцы. Четвертый сет оказался решающим, команда Таиланда сумела вырвать победу в матче. Итоговый счет 3:1 (25:22, 25:17, 17:25, 25:22) в пользу Таиланда.
Сборная Казахстана потерпела два поражения на втором групповом этапе, и заняла четвертое место в группе. В четвертьфинале турнира
7 мая казахстанские волейболисты сыграют против хозяев чемпионата команды Ирана.
Чемпионат Азии до 23-х лет. Мужчины. Групповой этап. Ардебиль, Иран. 5 мая.
Таиланд — Казахстан 3:1 (25:22, 25:17, 17:25, 25:22).
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