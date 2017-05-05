Волейбольный клуб «Газпром-Югра» будет оштрафован за поведение гендиректора Хабибуллина

«Жаль, что нет Рафаила Хабибуллина. Считаю это неуважением, клуб будет оштрафован», — заявил Яременко.

«Финал шести» чемпионата России пройдет в Москве с 5 по 11 мая. «Уверен, что зрители придут на эти матчи, очень острые встречи среди равных по амбициям соперников. Хочу отметить московское “Динамо”, которое сделало очень много для организации этого турнира. Формат шести команд — новый для чемпионата России, может, и не самый удачный, но получится настоящий волейбольный праздник», — добавил Яременко.