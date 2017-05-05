Волейболист сборной Франции Антонен Рузье стал игроком красноярского «Енисея»
МОСКВА, 5 мая —
Р-Спорт. Один из лидеров сборной Франции по волейболу Антонен Рузье в следующем сезоне будет защищать цвета красноярского «Енисея», об этом сам игрок сообщил в своем Instagram.
Рузье перешел в «Енисей» из турецкого «Аркасспора», соглашение рассчитано на один сезон.
«В следующем сезоне я буду защищать цвета амбициозного клуба “Енисей” из Красноярска», — написал французский волейболист в Instagram.
Рузье, которому в августе исполнится 31 год, в составе сборной Франции становился победителем и серебряным призером чемпионатов Европы, триумфатором Мировой лиги. На клубном уровне он побеждал в чемпионате Франции, также выигрывал Кубок Польши.
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