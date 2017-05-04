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4 мая 2017, 20:11 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Либеро Екатерина Романова после годичного перерыва вернулась в ВК «Уралочка-НТМК»

МОСКВА, 4 мая — Р-Спорт. Екатерина Романова, выступающая на позиции либеро, подписала контракт с волейбольным клубом «Уралочка-НТМК», сообщается на сайте команды из Свердловской области.

Романова является воспитанницей саратовского «Протона», за который выступала с 2003 по 2005 год и с 2007 по 2013 год. Два сезона волейболистка провела в «Факеле» из Нового Уренгоя. С 2013 года Романова выступает за «Уралочку», в составе которой стала серебряным и бронзовым призером чемпионата России. В 2016 году волейболистка решила сделать перерыв в карьере.

«В “Уралочку” после годичного перерыва возвращается Екатерина Романова. “Старый новый” игрок нашего клуба имеет большой опыт выступления на позиции либеро», — говорится в сообщении команды.

Ранее состав «Уралочки» пополнила чемпионка Европы в составе сборной России доигровщица Ксения Парубец.
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